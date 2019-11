EN IMAGES. L'évacuation des camps de migrants porte de la Chapelle

Une vaste opération d'évacuation de deux campements de migrants a eu lieu jeudi 7 novembre 2019 au petit matin. À partir de 5 h 30 et sous une pluie battante, 1 606 personnes ont embarqué dans des autobus pour être mises à l'abri dans une cinquantaine de gymnases, réquisitionnés pour l'occasion en région parisienne. La préfecture de police de Paris décrit une insalubrité et des conditions de vie abominables sur les camps « jonchés de déchets et d'immondices, parcourus de rats et qui dégagent une odeur pestilentielle et nauséabonde d'urines et d'excréments ».Christophe Castaner a promis une étude de la situation de chacun des migrants évacués jeudi matin. « Chaque cas doit être étudié personnellement », a affirmé le ministre de l'Intérieur. « Nous allons étudier la situation de chacun. Il y a des hommes et des femmes qui sont en parcours de demande d'asile. On a des places dédiées pour cela, que nous avons doublées en France depuis 2015. Elles seront plus de 100 000 sur les différents dispositifs d'ici à la fin de l'année, on a aujourd'hui une volonté forte de mettre à l'abri et de mieux accompagner celles et ceux qui sont en demande d'asile », a ajouté le ministre.Lire aussi Dominique Versini : « Il y aura toujours des gens qui viendront demander l'asile »L'opération d'évacuation de deux campements de migrants situés entre la porte de la Chapelle à Paris et l'avenue Wilson (Saint-Denis) a eu lieu jeudi...