En Ile-de-France, Pécresse défend son bilan sur les lycées face aux critiques de l'opposition

La présidente LR de la Région Ile-de-France Valérie Pécresse à Paris le 25 septembre 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

Sous le feu des critiques de la gauche, la présidente LR de la Région Ile-de-France Valérie Pécresse a défendu jeudi son bilan sur l'état des 468 lycées franciliens, rejetant les accusations de sous-investissement, alors que la région est au coeur de la mobilisation lycéenne.

Lors d'une séance du conseil régional, Mme Pécresse a mis en avant les investissements réalisés dans les lycées depuis son arrivée à la tête de l'exécutif régional en 2015, imputant à ses prédécesseurs socialistes la responsabilité du mauvais état du bâti scolaire dénoncé par les lycéens.

"En 2016, nous avons hérité d'une dette éducative colossale, 200 lycées totalement vétustes, une gauche qui n'avait pas anticipé le baby-boom des années 2000", a-t-elle lancé.

"Depuis, la Région a investi 6,6 milliards d'euros, un plan lycée XXL 2017-2030, le plus grand plan d'investissement jamais mené en France par une collectivité. La vétusté des lycées a été divisée par 4,5", a-t-elle ajouté, citant une enveloppe de 1,9 milliard d'euros débloquée pour les lycées en 2026, soit "4.100 euros par lycéen".

Signe de la fébrilité de l'exécutif, attaqué sur l'une de ses compétences majeures, le conseil régional a adopté dans l'après-midi une délibération approuvant "l'ensemble des mesures engagées par la Région en faveur des lycées franciliens depuis 2017" ainsi que les "actions portées à la suite des mouvements lycéens" de 2026.

"Le budget prévisionnel des lycées pour 2026 est de 349 millions d’euros en fonctionnement et de 786 millions d’euros en investissement. On ne peut pas mélanger les deux, et l'Ile-France est la région qui a dépensé le moins par lycéen entre 2021 et 2023 avec 2.380 euros contre une moyenne nationale de 3.188 euros", a dénoncé auprès de l'AFP Céline Malaisé, présidente du groupe communiste, s'appuyant sur les données du ministère de l’Éducation nationale.

Caméras

En réponse, le vice-président chargé des lycées James Chéron, a longuement détaillé, photos à l'appui et département par département, les opérations de rénovation déjà réalisées ainsi que les montants engagés établissement par établissement.

Évoquant un "panégyrique scandaleux", le socialiste Yannick Trigance a opposé une réalité bien différente, citant des "sanitaires inutilisables, des salles sous-chauffées (...) des plafonds qui s'effondrent et des fenêtres qui tombent".

"Vous êtes à l'origine du mouvement lycéen en Ile-de-France", a accusé de son côté le député LFI Paul Vannier.

Face à la baisse des crédits de l'Etat, la Région Ile-de-France, qui accueille plus d'un lycéen français sur cinq, a fait adopter une résolution réclamant une part équivalente de l'enveloppe nationale de 4 milliards d'euros de prêts à taux réduits destinée à financer la rénovation des lycées.

Elle a également débloqué 10 millions d'euros pour remettre en état les quelque 170 lycées dégradés et régler les frais de gardiennage nécessaires à la sécurisation, là où des portails ont été détruits.

Les débats se sont tendus autour d'une mesure portée par l'exécutif, la suppression de différentes aides régionales au sport, à la culture, au permis de conduire ou aux transports attribuées à des élèves sanctionnés en conseil de discipline pour des faits de violences ou de dégradations.

Valérie Pécresse a défendu cette orientation, invoquant également le principe du "casseur-payeur". "J'ai écrit à tous les parquets d'Ile-de-France pour leur dire que la Région se porterait partie civile dans toutes les situations de dégradation ou de violence (...) Les auteurs ou leurs familles, s'ils sont mineurs, doivent rembourser", a-t-elle déclaré.

"Priver un jeune de l'accès à la culture, au sport et aux transports, c'est le couper des outils essentiels à son épanouissement personnel et à son intégration sociale", a dénoncé l'élue écologiste Marie Attalah, évoquant une "double peine".

L'opposition communiste a elle saisi le préfet pour contester la légalité de la délibération.

Autre mesure adoptée particulièrement controversée : la possibilité accordée aux proviseurs de lycées visés dans leur enceinte par des tirs de mortier ou des départs d'incendie d'installer des caméras de vidéoprotection dans les espaces de circulation.

La mesure prévoit également des caméras "à l'intérieur des lycées dans lesquels le bâti (sanitaires, ascenseurs, portes, radiateurs, faux plafonds...) fait l'objet de dégradations récurrentes".

"Invoquer des dégradations ne suffit pas à autoriser n'importe quelle prise d'images, contraires au respect de l'intimité des élèves et de la dignité", a vivement contesté l'opposition communiste.