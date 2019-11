En Île-de-France, la neige se mêle aux précipitations ce vendredi

Les Franciliens détenteurs d'un iPhone en avaient été informés dès l'aube via leur appli météo : de la neige s'est bel et bien mêlée aux précipitations ce vendredi, à la faveur d'une nouvelle chute des températures.Les premiers flocons mêlés de gouttes de pluie sont apparus en Essonne peu après midi. Météo France, qui avait bien placé Paris et la petite couronne en alerte jaune pluie-inondations et neige-verglas ce vendredi, ne prévoyait pourtant pas de véritables averses neigeuses, si ce n'est quelques flocons dans les Yvelines. 1ère neige sur Paris et autour pic.twitter.com/B7b8cVie6J-- BerFrançois LM (@BerfrancoisL) November 15, 2019 « Il pourra y avoir quelques flocons sur certaines collines en Île-de-France, comme le Mont Valérien, mais ce serait de la neige qui ne tiendra pas au sol », nous avait expliqué en milieu de matinée la prévisionniste Christelle Robert. La pluie se transforme en #neige en #Idf . ici aux portes de #Paris à l'observatoire en forêt de Meudon , commençant à blanchir le sol, via https://t.co/3ubcPgJVkR pic.twitter.com/vWjcLjFKgZ-- Meteos (@Meteos_) November 15, 2019 En début d'après-midi, Météo France avait mis à jour ses cartes, qui faisaient état d'un mélange pluie-neige sur Paris et sa petite couronne de 13 heures jusqu'à 19 heures. Le prévisionniste expliquait qu'il n'y aurait pas de tenue sur les chaussées, mais localement dans les jardins et sur les toits. Ces précipitations se sont ensuite progressivement décalées vers l'Ouest. En ce moment nullnull Il #neige en #IdF et sur l'#Oise. Pas de tenue sur les chaussées, mais localement dans les jardins et sur les toits. Les précipitations se décalent progressivement vers l'ouest. Pas d'aggravation attendue, mais la neige peut tomber jusqu'en début de soirée. pic.twitter.com/w6WiciZxN6-- VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) November 15, 2019 Un phénomène d'isothermieBasés sur un autre modèle ...