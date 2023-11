En Haute-Marne, un supporter condamné pour un coup de poing envers un arbitre

La violence de plus en plus décomplexée.

Que ce soit à la plus petite échelle du football amateur ou au plus haut niveau, les problématiques sont visiblement les mêmes. Selon France 3, un homme a récemment été condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis, à une interdiction de se rendre dans tout stade ou enceinte sportive, à 120 heures de travail d’intérêt général et à 750 euros de dommages et intérêts après avoir agressé physiquement un arbitre pendant une rencontre.…

AL pour SOFOOT.com