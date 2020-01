En Haute-Loire, Simon et Chloé ont planté une forêt comestible

Ils ont intitulé leur projet LabMadeleine : Lab pour laboratoire et Madeleine, car c'est le nom de la montagne où se trouve leur terrain, à Retournac, en Haute-Loire. Un hectare hérité de leur père, dont Simon et Chloé Tarabon, 27 et 30 ans, ne savaient pas quoi faire. Puis leur est venue l'idée de créer une forêt dont, prévoit le jeune ingénieur en écologie, 85 % sera comestible à terme et le reste utilisable à des fins médicinales. « C'est un terrain qui a une valeur affective, car il se transmet de génération en génération. Nous en avons hérité il y a trois ans. »Le frère et la sœur, qui résident chacun dans un autre département, ont alors réfléchi à comment exploiter à distance ce petit bout de prairie sauvage.Des grands arbres aux plants de fruits rouges« Au départ, nous avions choisi de créer un verger en plantant des arbres fruitiers. Mais nous nous battions contre les ronces et les mauvaises herbes. » Plutôt que de travailler contre la nature, Simon, qui est doctorant ingénieur en écologie, et Chloé, architecte, ont décidé de travailler avec. « C'est ainsi qu'est né notre projet de forêt comestible et autonome. » LIRE AUSSI > Biodiversité : les youtubeurs appellent les maires à s'engager pour l'environnementIls ont imaginé un espace peuplé de jeunes boisements, très dense, afin de limiter l'entretien, au sein duquel Chloé et Simon -- bien épaulés par leurs conjoints respectifs -- ont planté une multitude d'essences d'arbres et arbustes à l'automne dernier grâce à une opération de financement participatif.L'ensemble a les couleurs et les saveurs d'un inventaire à la Prévert, qui peuple cette « jungle nourricière », comme ils l'ont surnommée : tilleuls, bouleaux blancs, argousiers, mûriers blancs, pêchers, pruniers, pommiers, poiriers, châtaigniers, abricotiers, noisetiers, saule blanc, poivrier du Sichuan, grenadier, kiwitiers ou euodia, connu sous le nom ...