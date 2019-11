En Haute-Garonne, un sanctuaire pour la cause animale

C'est un paradis pour les animaux, perdu aux confins du Comminges. Au lieu-dit La Garie, dans le petit village de Saint-Laurent-de-Save (Haute-Garonne), poules, moutons, cochons, vaches, chevaux et même un buffle s'épanouissent avec pour seul horizon les Pyrénées. Depuis le début de l'année, une trentaine d'animaux y est chouchoutée par Stéphanie Noël et son conjoint Georges Homs, les responsables de ce sanctuaire pour animaux de ferme, qui s'étend sur 55 ha, soit l'un des plus importants en France. Dimanche, une rencontre avec des éleveurs et des chasseurs était organisée pour échanger sur la cause animale.Le débat prend comme racine la démarche de Charlotte Arnal, partie il y a un mois d'Aix-en-Provence afin de sillonner la France à pied sur 2500 km, à l'occasion de sa « Marche des animaux ». Son périple doit s'achever le 4 octobre 2020 à l'Assemblée nationale, pour inscrire la protection animale dans la Constitution française. « Je pense que les animaux n'ont pas assez de droit dans notre société, je ne comprends pas que l'intérêt des humains passe avant les leurs, souligne la militante. Ils souffrent ont des émotions, du plaisir et pourtant on leur fait subir des choses que l'on ne fait pas subir aux humains. Je constate aussi que la question animale est genrée, avec une perception différente entre homme et femme ».Un paradoxe entre idéaux et réalité de l'élevageÉlevage industriel, notion du dominé-dominant, poids dans l'économie, tous les thèmes sont abordés. Et cette notion du bien-être animal et de ses droits font mouche dans l'assistance. Nathalie Lorot a été pendant 25 ans femme d'un éleveur de vaches à viande à Saint-Laurent. Séparée de son mari, elle a exercé ensuite seule en tant qu'éleveuse et a pris conscience de la souffrance animale. « J'ai toujours eu un amour pour les animaux, j'avais cette éthique mais il y a un paradoxe entre les idéaux et la réalité ...