En Haïti, Bukele à l'offensive contre les gangs

Un soldat salvadorien monte la garde à l'entrée de sa base, le 31 octobre 2026 à Port-au-Prince, en Haïti ( AFP / Clarens SIFFROY )

Des militaires salvadoriens déployés en Haïti y ont détruit le "quartier général" de l'un des principaux gangs du pays, selon le président du Salvador Nayib Bukele, une opération saluée par le Premier ministre haïtien et le président de la République dominicaine voisine.

Il s'agit de la première attaque d'ampleur connue menée par des troupes salvadoriennes depuis que M. Bukele a déployé plus de 2.000 militaires en Haïti fin octobre pour, selon lui, secourir quatre soldats salvadoriens portés disparus après une attaque de membres de gangs près de Port-au-Prince.

Dans un message sur X rédigé en créole haïtien et accompagné d'une vidéo de l'opération, Nayib Bukele affirme que ses troupes ont détruit la maison et le "quartier général" de Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, chef du gang 400 Mawozo, l'une des principales bandes criminelles du pays.

Sur les images, on voit au moins trois hélicoptères portant le drapeau salvadorien survoler la zone et tirer à plusieurs reprises sur l'objectif, tandis que plusieurs personnes s'enfuient en courant des alentours de la maison.

"Je salue l'engagement des forces salvadoriennes dans la lutte contre les gangs", a écrit sur X le Premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé, à la tête d'un pays qui ne parvient pas, depuis des années, à enrayer la violence de gangs qui contrôlent de vastes zones de la capitale.

"Chapeau au président Nayib Bukele pour son soutien et son engagement dans l'effort national de lutte contre les gangs", a-t-il ajouté.

Plus de 20 morts

Selon le quotidien américain Miami Herald, le bâtiment a été détruit dimanche lors d'une opération de la police haïtienne avec le soutien de soldats salvadoriens.

Des véhicules blindés tactiques ultralégers appartenant à l'armée salvadorienne à Port-au-Prince, en Haïti, le 30 octobre 2026 ( AFP / Clarens SIFFROY )

Citant des sources anonymes, il a fait état d'au moins 20 morts. Dans sa publication, Nayib Bukele a ironisé au sujet de la plupart des membres du gang qui ont pris la fuite "sans même essayer de se battre", selon lui.

L'attaque, qui a eu lieu dans la commune de Croix-des-Bouquets, à l'est de la capitale Port-au-Prince, s'est produite après une demande en ce sens d'un internaute sur X.

Le quotidien progouvernemental Diario El Salvador a ajouté que le chef de gang visé "ne se trouvait pas dans le logement au moment de l'opération".

Le gang dirigé par Wilson Joseph est connu pour se livrer à des enlèvements et à des extorsions. En 2021, 400 Mawozo avait enlevé 16 missionnaires américains et un Canadien.

Début novembre, ce chef de gang a envoyé une lettre au secrétaire général de l'ONU pour lui demander de suspendre le déploiement de soldats salvadoriens.

Soutien du pays voisin

La majorité des effectifs envoyés par le Salvador en Haïti ne fait pas partie de la Force de suppression des gangs (GSF, selon son sigle en anglais), soutenue par l'ONU.

Un soldat du Groupe des opérations spéciales (GOE) de l’armée salvadorienne dans un convoi de véhicules blindés à Port-au-Prince, en Haïti, le 30 octobre 2026 ( AFP / Clarens SIFFROY )

L'opération de ces troupes salvadoriennes se déroule en dehors du mandat et des mécanismes de suivi, a précisé l'Organisation des Nations unies.

Le président de la République dominicaine, Luis Abinader, a dit mardi soutenir l'action des militaires salvadoriens et coopérer en ce sens avec son homologue salvadorien.

"Nous le soutenons sur toute la partie logistique et de renseignement, et nous continuerons à le soutenir pour le travail qu'ils (les soldats) sont en train de réaliser", a commenté M. Abinader.

La GSF et l'armée salvadorienne "doivent se mettre d'accord et coordonner" leurs actions, a-t-il cependant souligné devant la presse.

Pays voisins, Haïti partage l'île Hispaniola avec la République dominicaine. Le gouvernement dominicain entretient des relations tendues avec Haïti, aggravées par la politique de fermeté d'Abinader sur la question migratoire, qui a ordonné la construction d'un mur le long des 380 kilomètres de frontière afin d'empêcher l'entrée de Haïtiens sans papiers.

Lundi, Amnesty International a exhorté les gouvernements du Salvador et d'Haïti à publier l'accord qui encadre le déploiement des militaires salvadoriens sur le territoire haïtien et à garantir que leurs opérations contre les gangs respectent les droits humains.