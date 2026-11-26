Un membre de la Police aux frontières (PAF) contrôle des passagers à l'entrée de l'aéroport international Félix-Éboué de Cayenne (Guyane française), le 14 octobre 2022 ( AFP / jody amiet )

Au pied de son immeuble en Guyane, Bryan, 19 ans, se laisse fouiller sans broncher en ce soir de novembre. Dans le département le plus meurtrier de France, les forces de l'ordre multiplient les contrôles pour freiner la circulation des armes à feu.

Quarante-sept homicides ont déjà été dénombrés depuis le 1er janvier selon le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, contre 43 pour toute l'année 2025.

Ce bilan fait de la Guyane le département français au plus fort taux d'homicide, avec 14 personnes tuées pour 100.000 habitants en moyenne, contre 1,5 au niveau national. Les armes à feu sont en cause dans 57% des meurtres.

Sur le terrain, peloton d'intervention, gendarmes mobiles et territoriaux, brigade cynophile : en ce lundi soir de novembre, la brigade de Kourou mobilise tous ses moyens pour verrouiller le quartier de Soula, une cité-dortoir de la commune de Macouria située à une vingtaine de kilomètres de Cayenne, le chef-lieu.

Positionnés aux différents points d'entrée de ce quartier sensible, où trois meurtres ont été commis cette année, les militaires lancent dès 20H00 locales une opération anti-délinquance axée sur la recherche d'armes et de stupéfiants. Au pied des immeubles de quatre étages, Bryan, cheveux courts et short de sport, se laisse fouiller sans opposer de résistance.

"C'est un petit contrôle, j'ai l'habitude", sourit-il, laissant entrevoir trois dents en or. À deux mètres de là, un chien de la brigade cynophile déniche une petite quantité de cannabis, cachée dans une grille métallique. Au fil de la soirée, 120 personnes et 55 véhicules sont contrôlés, sans aucune infraction majeure relevée.

Des policiers montent la garde sur un bateau à Saint-Laurent-du-Maroni, en Guyane française, le 18 mai 2025 ( AFP / Ronan LIETAR )

Plus que les résultats, l'objectif de ces opérations hebdomadaires "est d'envoyer le message que nous ne lâchons pas le terrain", assure Jean-Luc Tarrega, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles de la préfecture de Guyane.

Menées sur réquisition de la procureure de la République de Cayenne, elles permettent "sur des créneaux et lieux spécifiques d'augmenter nos prérogatives" de contrôle et de fouille, précise à l'AFP le chef d'escadron Olivier Courtay.

Ghost gun

Au total, depuis le début de l'année, 443 armes à feu ont été saisies par les forces de l'ordre, soit une dizaine par semaine. Ce rythme progresse de 10% par rapport à l'année dernière, au cours de laquelle 482 armes avaient été saisies sur tout 2025.

Des policiers français contrôlent des passagers soupçonnés de trafic de drogue à l'aéroport international Félix-Éboué de Cayenne (Guyane française), le 24 mars 2024 ( AFP / Ludovic MARIN )

Ces armes proviennent notamment "des stocks détournés des armées et polices de pays très corrompus comme le Venezuela et le Paraguay", souligne le criminologue Stéphane Querré.

La démocratisation des "armes intraçables fabriquées par impression 3D" participe également à cette dynamique, ajoute cet enseignant du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam).

Peu fiables mais peu coûteux à produire, ces "ghost guns" équipent la criminalité locale, confirme à l'AFP le préfet.

"Il est devenu banal d'obtenir une arme et de s'en servir", déplore Jean-Luc Tarrega.

Selon lui, l'environnement sud-américain joue sur les comportements et crée une délinquance particulière, marquée par une prédominance des violences physiques.

"Le rapport à la violence est différent en Guyane. Ici, une rixe se règle souvent à coups de revolver. De nombreux indicateurs de la délinquance sont en baisse, mais nous avons peu de leviers sur les homicides", relève-t-il.

Délinquance transnationale

Le territoire est pourtant bien doté en forces de sécurité, avec 70 policiers et gendarmes pour 10.000 habitants, contre 34 dans l'Hexagone, d'après les services de l’État.

Des membres des forces de sécurité françaises préparent une opération de contrôle du trafic fluvial sur le fleuve Oyapock, près de Saint-Georges-de-l'Oyapock (Guyane française), le 17 juin 2025 ( AFP / Ronan LIETAR )

La Guyane dispose également de la plus grande antenne GIGN de France, de 160 douaniers et de 2.500 militaires. Si le territoire ne compte qu'un peu moins de 300.000 habitants, ces effectifs doivent sécuriser une superficie immense de 84.000 km2, bordée par une frontière de 510 km avec le Suriname et de 730 km avec le Brésil.

Ce contexte géographique confronte la Guyane à une délinquance transnationale, avec des zones difficiles à contrôler où prolifèrent les trafics d'armes, de stupéfiants et l'orpaillage illégal. Cet écosystème criminel est particulièrement violent : il génère à lui seul un tiers des homicides recensés en 2026.

"Ajoutez à cela la marginalisation d'une partie de la population dans un territoire où l'économie est peu développée et vous avez un cocktail détonant", estime Stéphane Querré. Selon l'Insee, 53% de la population guyanaise vit sous le seuil de pauvreté.