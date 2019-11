En Guyane, les trafiquants d'or plombent la vie des habitants

Avec cette saison sèche qui n'en finit plus, le fleuve Maroni (Guyane) est au plus bas. A bord de la pirogue qui pique vers le sud, en pleine forêt amazonienne, Pauline Aloïke, jeune amérindienne de 20 ans, ne cesse de rafraîchir sa fille Anaëlle, 4 mois, en lui passant un linge mouillé sur le corps ou en l'immergeant jusqu'au cou. « Peut-être que je ne devrais pas, culpabilise-t-elle. Désormais, l'eau est tellement sale... » Entendez : « polluée par le mercure ». Ce liquide toxique est utilisé par les chercheurs d'or illégaux pour amalgamer le précieux métal et séparer les pépites de la terre. Ils le rejettent ensuite sans aucune précaution.Alors que débute ce lundi à Cayenne une conférences internationale sur l'état des ressources en eau de la région, sur le terrain le trafic continue aux vues de tous dans le parc amazonien. « Dans ce réservoir de biodiversité unique au monde, nous devrions essentiellement surveiller les singes kwatta ou les aras rouges (NDLR : des grands perroquets), mais les orpailleurs occupent beaucoup de notre temps et de nos ressources », se désole Krystel Corsagni, l'une des responsables de cette zone protégée.Des trafiquants armés Des pirogues chargées de matériels pour l'orpaillage sillonnent le fleuve Maroni. LP/Frédéric Dugit Le long de la berge, les « garimpeiros » - les prospecteurs en portugais -, en provenance principalement du Brésil, mais aussi du Suriname voisin, utilisent des bateaux-usines qui aspirent le lit du Maroni et raclent les berges pour trouver des gisements aurifères. Leur activité a beau être interdite, ces clandestins laissent des traces de leur quête d'or très visibles de part et d'autre de la frontière. « Ils sont armés et dangereux, prévient le frère de Pauline, qui pilote notre embarcation alors qu'on approche. S'ils ne se cachent pas de nous, c'est parce que les guetteurs ont dû prévenir que nous n'étions pas une menace... » ...