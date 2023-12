En Guyane française, la "pirogue du droit" au coeur de territoires oubliés

Une pirogue comme auxiliaire de justice: en Guyane française, dans les méandres de la forêt amazonienne, l'embarcation permet à la juge Eva Lima de porter le droit dans des territoires autrement inaccessibles.

Dans une petite salle climatisée de Saint-Georges, dans l'est de ce département d'Amérique du sud, la magistrate s'adresse à un quadragénaire coiffé d'une casquette kaki.

"Aujourd'hui, je ne vais pas vous juger" mais "vous avez été mis en examen" et "il faut respecter votre contrôle judiciaire et aller pointer à la gendarmerie trois fois par semaine", lui rappelle-t-elle.

Juge à la cour d'appel du chef-lieu Cayenne, Eva Lima s'est transportée dans cette sous-préfecture de 7.000 habitants à bord de la "pirogue du droit".

Ce dispositif itinérant d'accès aux droits a été créé il y a dix ans pour assurer la continuité du service public dans les communes isolées au cœur de la forêt amazonienne, parfois uniquement accessibles par voie fluviale.

Avec un équipage de greffiers, magistrats, juristes ou associatifs et d'une avocate, la juge Lima a sillonné du 13 au 17 novembre le fleuve Oyapock, frontalier du Brésil, pour offrir à la population des permanences juridiques gratuites.

"On est là pour orienter, pour informer, mais pas pour rendre des décisions contrairement aux audiences foraines de la justice itinérante", précise Yves Saint-Elie, juriste au Conseil départemental d'accès au droit (CDAD), qui pilote la pirogue du droit depuis 2017.

Titre de séjour, divorce, garde d'enfants, demande d'aide juridictionnelle… quatre fois par an, la pirogue fait étape dans des communes situées à plusieurs jours de transport de Cayenne et ses administrations.

Le village de Camopi, le 16 novembre 2023, en Guyane française, la plus grande commune guyanaise des Teko et Wayapi, et l'une des communes du département non reliées au réseau routier ( AFP / Guillaume REUGE )