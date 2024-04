information fournie par So Foot • 06/04/2024 à 12:40

En guerre contre Palmeiras et criant à la corruption, John Textor s’est expliqué devant la police

Textor, le nouveau Tintin.

Il avait annoncé qu’il allait saisir la justice, ayant des preuves de ce qu’il avance. Remonté contre Palmeiras, qui a raflé le titre de champion du Brésil pour la deuxième année de suite, John Textor accuse le géant Verdão de corruption organisée, allant jusqu’à militer pour l’annulation pure et simple de la saison écoulée. Et il est allé au bout de son idée. De son plein gré et flanqué d’un T-shirt mettant en avant l’écusson de son Botafogo, il s’est ainsi présenté dans les locaux de la police de l’État de Rio de Janeiro, ce vendredi.…

