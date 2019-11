En Gambie, la violence sexuelle comme arme politique

La Commission vérité, réconciliation et réparations s'est penchée sur le système de prédation sexuelle mis en place par l'ancien dictateur Yahya Jammeh.

Un box à vitre teintée noire empiète sur la salle d'audition. Mais Bintou Nyabally dédaigne ce dispositif qui aurait pu lui permettre de témoigner en protégeant son identité. Cette ancienne opposante au régime de Yahya Jammeh raconte le viol par deux paramilitaires qu'elle a subi en détention. Son récit est retransmis en direct à la télévision. Les larmes l'interrompent un court instant, mais ne la font pas renoncer.

Huit mois après son lancement, la Commission vérité réconciliation et réparations a organisé en octobre sa première session consacrée aux violences sexuelles et sexistes. L'institution est chargée de faire la lumière sur l'ensemble des crimes commis sous le régime de Yahya Jammeh, au pouvoir de 1994 à 2017. Défait dans les urnes en décembre 2016 face au candidat de l'opposition Adama Barrow, l'autocrate gambien vit désormais en exil en Guinée équatoriale.

« Filles du protocole »

Sur la question des violences sexuelles, sujet ultra sensible dans ce petit pays anglophone très conservateur, le travail de la Commission laisse un sentiment d'inachevé. Peu de victimes ont été entendues et certains sujets n'ont pas été abordés, comme la répression des homosexuels. « La session est peut-être arrivée trop tôt », avance Marion Volkmann-Brandau, enquêtrice pour la campagne Jammeh2Justice. Avec l'ONG Human Right Watch, elle a travaillé pendant un an et demi avant de publier les révélations sur le système de prédation sexuelle mis en place par Yahya Jammeh.

