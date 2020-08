En France, près d'un actif sur cinq est à temps partiel

Une étude du ministère du Travail révèle que, dans le secteur du privé, les femmes représentent plus de trois quart des travailleurs à temps partiel.

Les femmes sont particulièrement concernées par le travail à temps partiel, puisqu'elles représentent plus de trois quart des travailleurs dans le secteur du privé (photo d'illustration) ( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Selon une étude de la Dares, le service statistique du ministère du Travail, publiée jeudi 6 août, en 2018, 18,4% des salariés du privé et 20,3% du public travaillaient à temps partiel, soit 3,3 millions de travailleurs concernés en France (hors Mayotte et hors apprentis).

La Dares a établi trois grands types de situation. Les temps partiels "stables" représentent 41% des temps partiels et concernent des emplois en contrat à durée indéterminée (CDI) avec un temps de travail hebdomadaire supérieur à 24 heures. Plus de la moitié des salariés (56%) expliquent travailler à temps partiel pour des raisons personnelles ou familiales pour un salaire mensuel net de 1.229 euros en moyenne, soit plus qu'un Smic à temps plein.

Les temps partiels "courts" (30%) sont caractérisés par des durées de travail réduites, souvent inférieures à 15 heures par semaine, avec davantage de contrats à durée limitée (CDD, intérim) et donc plus précaires. Ce sont souvent des postes de caissiers, vendeurs en habillement, ou dans les activités de service à la personne et de nettoyage. Le salaire moyen est de 602 euros, ce qui explique que 47% des personnes interrogées aimeraient travailler plus.

Les temps partiels "atypiques" (29%) concernent des salariés travaillant principalement le week-end ou de nuit, de manière régulière. Ces salariés travaillent pour la majorité plus de 24 heures par semaine, dans le secteur de la restauration, de l'hébergement, de la grande distribution, la sécurité, ou encore dans les hôpitaux. Le salaire moyen est de 1.093 euros.

Les femmes sont particulièrement concernées par le travail à temps partiel, puisqu' elles représentent plus de trois quart (78%) des travailleurs dans le secteur du privé.