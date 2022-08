En France, la communauté ukrainienne fête l'indépendance six mois après le début de la guerre

La communauté ukrainienne de Nice a défilé le 24 août 2022 sur la Promenade des Anglais six mois après l'invasion de l'Ukraine par la Russie ( AFP / Valery HACHE )

Près de 1.500 Ukrainiens ont défilé mercredi à Lyon, Nice, Lille ou encore Toulouse à l'occasion du 31e anniversaire de l'indépendance de leur pays, une célébration "d'autant plus importante" qu'elle est interdite à Kiev, six mois jour pour jour après l'invasion russe.

"C'est d'autant plus important de célébrer cette fête que cette année on ne fait pas de rassemblements en Ukraine car on a peur des bombardements", a relevé auprès de l'AFP Irina Bourdelles, une résidente ukrainienne qui anime l'Association franco-ukrainienne Côte d'Azur (Afuca), organisatrice de la manifestation à Nice.

Ce jour de l'indépendance intervient dans un contexte de forte tension, l'Ukraine redoutant de possibles "provocations russes répugnantes". Les autorités de Kiev ont interdit tout rassemblement public de lundi à jeudi dans la capitale, et dans le nord-est le gouverneur de la région de Kharkiv a ordonné un couvre-feu de mardi soir à jeudi matin.

A Nice, 350 personnes, selon la police, dont une grande majorité de femmes et d'enfants, ont marché pendant plus d'une heure sur les cinq kilomètres de la célèbre Promenade des Anglais, rassemblées derrière une immense banderole de 15 mètres de long aux couleurs de leur pays, bleu et jaune.

De nombreuses personnes agitaient des drapeaux ou tenaient des ballons, quelques-unes avec des pancartes fustigeant le "dictateur" Poutine et la Russie qualifiée "d'Etat terroriste", d'autres scandant des slogans hostiles au régime russe en demandant de "l'isoler".

"L'Ukraine moderne existe depuis trente et un ans et c'est seulement maintenant qu'on commence à comprendre le prix de l’indépendance", notait Artem, 36 ans, qui a souhaité rester anonyme, travaillant pour "une entreprise stratégique" d'Ukraine.

Le défilé s'est terminé par l'hymne national ukrainien repris en choeur par les participants devant le théâtre de Verdure, où devait se tenir dans la soirée un marché et un concert à but caritatif.

Selon les derniers chiffres communiqués à l'AFP par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le département des Alpes-Maritimes accueillait au 23 août quelque 9.000 réfugiés ukrainiens, pour un total national dépassant désormais les 100.000 personnes.

A Lyon, où 450 personnes ont défilé depuis la place des Terreaux, selon la préfecture, les manifestants ont eux aussi déployé un drapeau jaune et bleu géant et entonné l'hymne national. "La seule différence entre toi et un réfugié, c'est la chance", pouvait-on lire sur l'une des pancartes.

A Lille, quelques centaines de manifestants se sont réunis sur la place de la République. "Cette indépendance, elle a tellement été attendue, voulue par le peuple ukrainien. Et aujourd'hui, malheureusement, les Ukrainiens se battent à nouveau pour (la) garder", a lancé la présidente de l'association Portail de l’Ukraine, Irina Lampeka, organisatrice de la manifestation avec le soutien de la mairie.

Une centaine de personnes ont également manifesté devant l'opéra de Rennes, dont certaines tenaient des bouquets de tournesols, devenus le symbole de soutien à l’Ukraine.

Svitlana, une femme d'une cinquantaine d'années arrivée en France il y a trois mois, qui a préféré taire son nom, a témoigné en larmes: "Après six mois de guerre, je ne sais pas du tout quoi vous dire. Tous les sentiments me traversent. Je veux que ça soit une victoire car comme ça, ils ne tueront plus nos enfants".

A Toulouse, un rassemblement de 200 personnes a eu lieu devant la statue de Taras Tchevchenko, un poète ukrainien du 19e siècle. "C'est le Victor Hugo ukrainien, il a rallumé la flamme du nationalisme ukrainien", a lancé l'un des manifestants, Taras Budka.