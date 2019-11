En France et à l'étranger, le sort varié des consultations de citoyens

Locaux, nationaux ou thématiques, les conseils participatifs et tirages au sort opèrent un retour discret, pas toujours suivis d'effet.

Qui se souvient de la première convention citoyenne pour le climat, organisée en France en 2002 ? A l'époque, ils étaient seize citoyens tirés au sort et formés durant trois week-ends. Le but était déjà d'« inviter un échantillon significatif de Français, les informer le plus scientifiquement et objectivement possible, et leur demander de réinterroger des experts avec leur nouveau bagage intellectuel, afin de donner enfin leur avis sur la question », expliquait alors au Monde le biologiste Jacques Testart, président à l'époque de la Commission française du développement durable (CFDD), dépendant du ministère de l'environnement, qui avait organisé le dispositif.

Dix-sept ans plus tard, les recommandations de ces citoyens impressionnent par leur radicalité et leur caractère visionnaire : taxation du kérosène, généralisation du ferroutage, fonds mondial d'indemnisation en cas de catastrophe liée au réchauffement planétaire... « Mais, à l'époque, personne au gouvernement n'en a regardé les résultats », note Marie-Angèle Hermitte, directrice de recherche honoraire au CNRS, qui avait coorganisé les débats.

Une histoire déjà longue

Si la convention citoyenne pour le climat de 2019 reste inédite en France par son ampleur (150 citoyens, six grands week-ends de débats), elle s'inscrit dans une histoire déjà longue. Le tirage au sort, socle de la démocratie athénienne, a fait un retour discret dans les sociétés occidentales à la fin du XXe siècle. Aux Etats-Unis, c'est à la suite d'un « sondage délibératif » auprès de citoyens tirés au sort que le Texas a décidé en 1998 d'accroître la part des énergies renouvelables au détriment du pétrole. Un « résultat quasi impossible à obtenir avec des politiques élus », estimait en avril dans une interview au Monde Cyril Dion, désormais l'un des garants de la convention sur le climat.

