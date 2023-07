« En France, Benjamin Mendy aurait pu être condamné »

Manchester City footballer Benjamin Mendy leaves Chester Crown Court having been found not guilty of one count rape and one of attempted rape. Picture date: Friday July 14, 2023. Photo by Icon Sport

Le 14 juillet dernier, l’ancien défenseur de Manchester City Benjamin Mendy a été déclaré non coupable de viol et tentative de viol par la justice britannique. Il y a cinq mois, il avait aussi été acquitté pour six accusions de viols et une d’agression sexuelle. Deux avocats font le point sur ce verdict.

Avez-vous suivi ce procès et quelle a été votre réaction à l’annonce du verdict ?

Maître Ian Knafou : Non je n’ai pas vraiment suivi ce dossier. Après évidemment ça attise un peu ma curiosité et je l’ai suivi à travers la presse. Mais toutes les informations relayées par les médias ne vont jamais suffire à connaître parfaitement le dossier, donc j’ai toujours un œil méfiant. On a du dossier ce qu’on en a entendu dans la presse en fait. Et souvent, ça ne correspond pas vraiment à ce que les principaux concernés par ce procès avaient dans les mains. Il n’y a qu’à voir pour Monsieur Mendy. Ce qui était présenté par la presse depuis de nombreuses semaines semblait accablant. Et finalement, il y a eu un juré qui a décidé à l’unanimité de le déclarer non coupable.…

Propos recueillis par Matthieu Darbas pour SOFOOT.com