En FA Cup, un entraîneur amateur démissionne pour reprendre l'équipe adverse (et gagner)
L’opportuniste du coin. Les drôleries du foot anglais ont de quoi faire sourire : Brett Munyard, entraîneur amateur de Brentwood Town , est allé chercher la qualif’ en FA Cup sur la pelouse d’Aveley (2-3), équipe qu’il coachait quelques jours plus tôt . Comme le rapporte The Sun , le bonhomme de 35 balais s’est tiré pour Brentwood après avoir dirigé Aveley le temps d’une saison plutôt glorieuse, avec une belle deuxième place en Isthmian Premier après avoir fini dans la zone rouge de la National League South (des ligues de foot amateur British ).
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