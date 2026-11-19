EN EXCLUSIVITÉ-Une entreprise sud-coréenne prévoit d'apporter une aide financière de 150 millions de dollars à un fabricant de robots soutenu par Eric Trump

Le conglomérat sud-coréen Base Group s'apprête à investir 150 millions de dollars dans un fabricant de robots militaires en difficulté soutenu par Eric, le fils du président américain Donald Trump, comme le révèlent des e-mails internes de l'entreprise, renforçant ainsi les liens de la société avec la famille Trump, qui font déjà l'objet d'un examen minutieux du Congrès.

Foundation Future Industries, qui fabrique des robots-soldats armés à la "Terminator" et emploie Eric Trump en tant que conseiller stratégique en chef , a cessé de payer ses employés ces dernières semaines et mise désormais son avenir sur le financement de Base Group, selon les e-mails adressés aux employés par le directeur général Sankaet Pathak et consultés par Reuters.

"À mon sens, compte tenu de la situation actuelle de Base, il s’agit d’un problème de timing, et non d’une question de survie pour l’entreprise", a écrit M. Pathak dans un e-mail daté du 8 novembre, faisant référence aux problèmes de paie.

Un porte-parole de Base Group a confirmé que la société envisageait un investissement dans Foundation, "reconnaissant la valeur à long terme et le potentiel de croissance de la robotique humanoïde", mais n’a pas répondu aux questions supplémentaires.

L’investissement prévu par Base Group n'avait pas encore été rapporté. C’est CNBC qui a été la première à révéler que Foundation avait cessé de payer ses employés.

Tout investissement de la part de Base, dont le siège est à Séoul, pourrait intensifier l’examen minutieux des intérêts financiers de Base Group dans des entreprises liées à la famille Trump, qui s’est diversifiée ces deux dernières années dans des projets axés sur le domaine militaire et la sécurité nationale, en lice pour remporter des contrats avec le Pentagone.

Dans une lettre ouverte publiée en août, des sénateurs démocrates ont exigé que Base explique ses relations avec la famille Trump, se demandant si un versement de 2 millions de dollars effectué par le conglomérat à la Trump Organization en 2025 était lié à ses efforts pour obtenir une exemption des droits de douane américains sur l’aluminium . Les sénateurs ont déclaré qu’un tel échange de faveurs constituerait un "exemple flagrant de corruption de l’administration Trump".

Dans sa déclaration à Reuters, Base n’a pas répondu aux questions concernant l’examen minutieux du Congrès.

Foundation et M. Pathak n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. Les porte-parole de la Trump Organization et d’Eric Trump n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

LITHIUM, VIN ET ROBOTS MILITAIRES

Base Group collabore avec la Trump Organization depuis au moins 2017, date à laquelle l’une de ses filiales a conclu un accord pour importer du vin de Trump Winery, l’exploitation viticole de la famille.

En février, la société a accueilli Eric Trump à Séoul à l’occasion d’un sommet consacré aux partenariats commerciaux potentiels entre les États-Unis et la Corée du Sud, selon les médias locaux. Puis, en août, la Trump Organization a annoncé qu’elle construisait un parcours de golf en Corée du Sud en partenariat avec Base.

Foundation s’est imposée comme l’un des paris les plus médiatisés de la famille Trump dans le domaine des technologies de défense. En avril, Eric Trump est apparu sur Fox News aux côtés de Pathak et a déclaré s’être engagé dans l’entreprise pour aider les États-Unis à devancer la Chine dans le domaine des humanoïdes. "C’est exactement ce que fait Sankaet, et il fait un travail phénoménal", a déclaré Eric Trump .

Pathak, un fondateur de la Silicon Valley qui dirigeait auparavant la start-up de fintech Synapse – laquelle a déposé le bilan en avril 2024 –, a lancé Foundation quelques mois plus tard et a depuis levé 11 millions de dollars auprès d’investisseurs tels que Tribe Capital, Defined et Gaingels, selon Pitchbook.

Dans ses e-mails adressés aux employés, M. Pathak a souligné la confiance de Base dans l’avenir de Foundation. Le président de Base, Kim Seong-jip, "considère la robotique humanoïde comme la solution majeure pour pallier les contraintes de main-d’œuvre dans l’ensemble de ses activités. Il voit en Foundation l’entreprise qui s’y prend de la bonne manière", a déclaré M. Pathak.

"Il s’agit d’un partenariat à long terme et non d’une simple opération de financement", a-t-il écrit dans un e-mail daté du 12 novembre . M. Pathak a précisé que Base allait également créer une coentreprise avec Foundation afin de fournir de l’aluminium pour les robots et du lithium pour leurs batteries dans le cadre de son investissement.

Le 14 novembre, CNBC a rapporté que Foundation avait cessé de payer ses employés et que M. Pathak avait contracté un emprunt de 4,6 millions de dollars auprès de l’entreprise pour acheter une maison en Californie.

M. Pathak a expliqué à ses employés dans un e-mail que ce prêt avait été conclu en août 2025 et qu’il "n’avait aucun rapport avec la situation de trésorerie actuelle".