EN EXCLUSIVITÉ-Le responsable de l'organisme américain de protection des consommateurs a mis en garde son personnel contre des répercussions « désagréables » s'il se montrait trop sévère envers les entreprises

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* Un e-mail daté du 13 mai met en garde le personnel de supervision contre une surveillance trop agressive

* Selon certaines sources, cet avertissement est intervenu alors que le CFPB reprenait ses inspections des entreprises après une longue interruption

* Le CFPB avait pour objectif de réduire les contrôles d'environ 50 % sous l'administration Trump

par Douglas Gillison

Une inspectrice de haut rang du Bureau américain de protection financière des consommateurs (CFPB) a averti le personnel qu’il s’exposerait à des conséquences « des plus désagréables » s’il se montrait trop intrusif dans sa surveillance des établissements financiers, selon un e-mail interne consulté par Reuters. Cette menace, dont Reuters fait état pour la première fois, a été envoyée par e-mail le 13 mai par la responsable des contrôles, Fatima Batie, à de nombreux membres du personnel de supervision de niveau intermédiaire de l’agence, alors qu’ils s’apprêtaient à reprendre les inspections des établissements financiers après une longue interruption, selon le courriel et deux sources proches du dossier.

Les détracteurs affirment que ce message équivaut à une menace à l’encontre du personnel du CFPB, susceptible de l’inciter à réfléchir à deux fois à la manière dont il interagit avec les entreprises qu’il supervise. Il souligne également la manière dont l’administration du président républicain Donald Trump a réorienté le travail de surveillance du CFPB, et reflète un recul réglementaire plus général vis-à-vis de la surveillance du secteur financier qui, selon les personnes nommées par le président, étaient devenues trop contraignantes, freinant l’octroi de crédits et la croissance économique.

Les représentants du CFPB et de la Maison Blanche n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. Mme Batie n’a pas répondu aux e-mails ni au message lui demandant de s’exprimer. Les tentatives pour la joindre par téléphone sont restées vaines.

LE CFPB DANS LE COLLIMATEUR

Russell Vought, l’ancien directeur par intérim du CFPB, a déclaré le mois dernier aux législateurs que l’agence avait réajusté son approche en matière de supervision dans le but de causer « le moins de dommages possible ».

Il a ajouté: « Cela ne signifie pas que nous adoptons une approche consistant à en faire… le moins possible. Nous respectons la loi. » Sous la direction de M. Vought, la direction de l’agence a accusé le personnel de « méthodes brutales » dans ses relations avec les entreprises qu’elle supervise. Il a suspendu les contrôles, ainsi que toutes les autres activités, dès sa prise de fonction début 2025, en prévision d’une tentative de réduction drastique des effectifs du CFPB, qui a jusqu’à présent été bloquée par les tribunaux . M. Vought devait quitter ses fonctions de directeur par intérim du CFPB la semaine dernière. Le Sénat n’a pas encore confirmé son remplaçant . En novembre, le CFPB a déclaré qu’il prévoyait de reprendre ses activités de surveillance, mais que le personnel serait tenu, au début des contrôles, de réciter un long « engagement d’humilité » afin de travailler de manière efficace, transparente et collaborative avec les entreprises concernées.

Mme Batie a envoyé un e-mail au personnel en mai, lors de la reprise des contrôles, y ajoutant un « petit rappel amical… de faire preuve de prudence » à la lumière de cet engagement.

« Je vous promets que si vous tenez des propos provocateurs ou susceptibles de faire la une des journaux, cela vous reviendra de la manière la plus désagréable qui soit, et je ne parle pas de ma réaction ni de celle de Calvin », a-t-elle écrit, faisant référence à son supérieur, Calvin Hagins, responsable du bureau des contrôles de l’agence.

Mme Batie n’a pas précisé à quelle réaction elle faisait référence ni ce que cela pourrait impliquer.

« Contentez-vous d’accomplir les tâches qui vous sont confiées aussi efficacement que possible », a-t-elle déclaré dans son e-mail.

M. Hagins a renvoyé les questions aux représentants de l’agence. Mme Batie, aujourd’hui inspectrice en chef du CFPB, dirigeait auparavant la supervision régionale du Sud-Est avant que celle-ci ne soit restructurée l’année dernière . Mme Batie et M. Hagins ont tous deux rejoint l’agence en 2012, selon leurs profils en ligne.

“PURE INTIMIDATION”

Les inspecteurs sont en première ligne de la surveillance du secteur. Ils veillent à ce que les établissements respectent la réglementation et dénoncent les pratiques abusives susceptibles de nuire aux consommateurs. L’ancienne direction démocrate du CFPB avait salué le rôle des superviseurs, qui avaient permis aux clients de réaliser des économies grâce à la réduction et à l’annulation de dettes.

Les établissements financiers se plaignaient fréquemment que les contrôles menés sous les administrations démocrates étaient intrusifs et inutilement contraignants, et que les inspecteurs — dont le travail est hautement confidentiel — se montraient souvent agressifs et n’avaient de comptes à rendre à personne. Austin Hinkle, ancien chef de section au sein de la division de la supervision du CFPB et aujourd’hui avocat en cabinet privé, a déclaré que l’avertissement de M. Batie relevait de la “pure intimidation” et risquait de dissuader les inspecteurs d’entretenir avec les entreprises le type d’interactions fermes nécessaires pour mettre au jour les infractions les plus préjudiciables.

“Ce message sera interprété par de nombreux collaborateurs du CFPB comme une menace claire: s’ils posent une question qui déplaît à l’institution, leur emploi pourrait être menacé”, a-t-il déclaré dans un e-mail adressé à Reuters.

“Cela confirme que les entreprises soumises à la surveillance du CFPB disposent d’une ligne de communication directe avec les dirigeants politiques et qu’elles n’hésiteront pas à contourner le processus de surveillance.”

RETOUR EN ARRIÈRE GÉNÉRALISÉ EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE

Créé en 2010 à la suite de la crise financière de 2007 à 2009 pour contrôler les prêteurs prédateurs, le CFPB est la seule agence fédérale habilitée à faire respecter les lois sur le crédit à la consommation auprès d’établissements non bancaires tels que les organismes de crédit hypothécaire et les sociétés de paiement.

L’agence est depuis longtemps la cible des conservateurs, qui l’accusent d’être inconstitutionnelle et de nuire aux entreprises. Outre la réduction d’environ 50 % des contrôles, le CFPB, sous l’administration Trump, a réorienté ses priorités en matière de surveillance , s’éloignant de domaines auparavant essentiels tels que les prêts étudiants et les dettes médicales. Elle n’est pas la seule agence financière à adopter une approche de surveillance plus favorable au secteur. Les autres régulateurs bancaires de Trump ont également revu en profondeur les contrôles en en réduisant la portée et en orientant les contrôleurs vers les risques financiers significatifs.

Ils ont également donné aux prêteurs les moyens de se plaindre de la manière dont ils sont traités. Les nouveaux principes opérationnels de surveillance de la Réserve fédérale , par exemple, encouragent les prêteurs à signaler les inspecteurs qui ne respectent pas les nouvelles normes.