En Europe pour l'Inter, le Conte n'est pas bon

Battue à domicile par un Barça bis, l'Inter ne verra pas les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Un échec pour les Nerazzurri, qui confirme par la même occasion les réelles difficultés d'Antonio Conte en Europe.

Nouvelle campagne, nouvel échec

Pourquoi Antonio Conte galère-t-il en Ligue des champions ?

Ce devait être le rendez-vous pour s'affirmer. Montrer que l'Inter, actuel leader autoritaire de Serie A, n'était pas seulement qu'un caïd en Italie mais bien un géant européen sur la voie de la rémission. Avant ce choc face à un FC Barcelone déjà qualifié et venu à Milan avec une pléiade de seconds couteaux, le rêve paraissait même encore un peu plus accessible. Antonio Conte avait d'ailleurs insisté, rabâché qu'il ne voulait "" au coup de sifflet final. Au bout du compte, le technicienrentre chez lui ce mardi soir avec une valise remplie de déceptions, un billet pour l'Europa League et surtout un nouvel échec cuisant sur le plan européen. Une sale soirée, en somme.Car si on rembobine au commencement de cette campagne de C1 2019/2020, l'Inter était déjà pleine de regrets avant même cet ultime défi face aux. Ironie du sort, c'est face au Slavia Prague, pourtant victime annoncée à l'issue du tirage au sort de ce groupe de la mort, que l'équipe de Conte n'a presque rien à se reprocher tant le nul de l'aller à San Siro fut miraculeux lors de la 1journée. En revanche, la défaite 2-1 à Barcelone après une première période magistrale ou celle 3-2 à Dortmund après avoir mené 2-0 apparaissent tout en haut de l'affiche. Bien plus haut, du moins, que ce troisième revers ce mardi encaissé à la maison, où l'Inter n'a simplement pas mis les ingrédients suffisants pour s'inviter dans le coin réservé aux seize meilleures équipes d'Europe.Comme en 2014 avec la Juve, Antonio Conte sort par la petite porte dès la phase de poules. Au micro de Sky après la rencontre, le coach préfère botter légèrement en touche et parler de remobilisation : "