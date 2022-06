En Europe, la canicule s'atténue dans le sud et se déplace vers l'est, incendie près de Berlin

De rares promeneurs s'aventurent au bord du Rhône dans la canicule qui s'abat sur Lyon, le 18 juin 2022 ( AFP / JEFF PACHOUD )

La vague de chaleur extrême et précoce qui s'abat depuis quelques jours sur le sud et centre de l'Europe, provoquant de nombreux feux de forêt notamment près de Berlin, se décale dimanche vers l'est de la France et la Suisse.

Dans le nord de l'Allemagne, le pire de la canicule est passé, mais le reste du pays "continue de transpirer", selon l’organisme public météorologique DWD.

Les températures maximales samedi ont été comprises entre "30 et 37°C", où un plus haut a été observé pour les stations de Waghäusel-Kirrlach (ouest), avec 37,1°C. Aujourd'hui, des pointes entre "30 et 38°C" sont attendues.

Conséquence des fortes chaleurs, l'incendie qui s’était déclaré vendredi dans le Brandebourg, près de Berlin, s’est encore étendu, et concerne désormais près de 100 hectares.

"Trois quartiers" de la ville de Treuenbrietzen, dans la région du Brandebourg, ont été évacués dimanche, soit "environ 700 personnes", a déclaré à l'AFP un porte-parole du district de Potsdam-Mittelmark.

L'incendie ravage selon les médias locaux une centaine d'hectares dans cette région boisée et rurale, autour de la municipalité de Treuenbrietzen, où vivent près de 8.000 habitants.

La multiplication des vagues de chaleur en Europe est une conséquence directe du réchauffement climatique. Les émissions de gaz à effet de serre accroissent la puissance, la durée et le rythme de répétition des vagues de chaleur, selon les scientifiques.

- 39°C attendus en Alsace -

Le service météorologique français a lui levé dimanche matin son alerte rouge sur les 11 départements touchés dans le sud-ouest, mais 52 aures restent placés en vigilance orange dans le centre et l'est du pays.

A Paris, les températures étouffantes ont brutalement chuté sous l'orage, avec 16°C relevés au lever du jour. Mais des températures de 34 à 38 °C sont encore prévus dimanche dans le centre et l'est du pays, avec des pics pouvant atteindre 39°C en Alsace, région frontalière à l'Allemagne.

Conséquence de cette vague de chaleur conjuguée à une sécheresse déjà bien installée, 600 hectares de végétation sont partis en fumée dans le Var (sud), embrasés par un tir d'artillerie sur un camp d'entraînement militaire.

Des orages ponctuels étaient attendus sur la façade atlantique, prémices d'une dégradation attendue pour dimanche soir et qui permettra à la canicule de "régresser progressivement pour ne plus concerner que le flanc est du pays", selon Météo-France.

- Toujours caniculaire en Suisse lundi et mardi -

En Suisse voisine, la vague de chaleur se poursuit également "avec un pic attendu aujourd’hui. Après de premiers records mensuels de chaleur enregistrés samedi, les températures vont encore gagner quelques degrés aujourd’hui", a indiqué MétéoSuisse.

Vers 12h GMT, les températures se situaient déjà entre 32 et 34°C, soit 1 à 4°C plus hautes que samedi à la même heure. La barre des 35°C est déjà atteinte à Genève.

Neuchâtel (ouest) a notamment battu son record avec 34,7°C contre un précédent record de 34,1°C en 2019.

Après ce pic de chaleur aujourd’hui, les températures fléchiront légèrement mais se maintiendront à un niveau caniculaire lundi et mardi.

- 25.000 hectares brûlés en Espagne -

En Espagne, les températures commençaient déjà à fléchir dans la majeure partie du pays, avec un mercure qui ne devrait atteindre que 29°C à Madrid dimanche et 25°C dans la province de Zamora (nord-ouest).

Un hélicoptère Ecureuil de lutte contre les incendies combat un feu à Artesa de Segre, en Catalogne, le 16 juin 2022 ( AFP / Pau BARRENA )

Mais le pays restait aux prises avec des feux de forêt, dont le plus important a déjà détruit plus de 25.000 hectares dans la Sierra de la Culebra, un massif montagneux de la région de Castille-et-Léon, près de la frontière avec le Portugal, selon les autorités régionales.

L'incendie avait obligé les autorités à évacuer 14 villages, regroupant plusieurs centaines d'habitants. Ces derniers ont été autorisés à rentrer chez eux dimanche matin, en raison de l'amélioration de la situation, ont indiqué les responsables locaux.

Les pompiers espagnols continuaient par ailleurs de lutter contre plusieurs incendies en Catalogne et en Navarre.

La vague actuelle est arrivée du Maghreb via par la péninsule ibérique.