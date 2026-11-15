En Éthiopie, une petite entreprise contre la "précarité menstruelle"

Une pile de serviettes hygiéniques réutilisables confectionnées dans l’atelier Han’s Care, dans le quartier 4 Kilo à Addis Abeba, le 20 octobre 2026 en Ethiopie ( AFP / Marco Simoncelli )

Dans un atelier exigu du cœur de la capitale éthiopienne Addis Abeba, une dizaine de couturières s'appliquent à confectionner des serviettes hygiéniques réutilisables dans un pays où de nombreuses femmes en sont privées, du fait de leur coût et du tabou entourant les règles.

L'ambiance est à la concentration, et le cliquetis des machines à coudre couvre les conversations des salariées de Han's with Care, qui s'emploie à son échelle à solutionner un problème majeur vécu par les femmes d'Éthiopie.

Dans cette société conservatrice, les règles sont considérées comme un tabou et une "honte" dont a été victime Hanan Ahmed, la fondatrice de cette petite entreprise.

Près de 43 % de la population du deuxième pays le plus peuplé d'Afrique (plus de 130 millions d'habitants) vit en outre sous le seuil de pauvreté, selon la Banque mondiale, et les serviettes hygiéniques, massivement importées de Chine, y sont des produits de luxe.

"J'étais l'une de ces filles qui avaient des règles très abondantes. Donc, dès qu'elles arrivaient, elles tachaient mes vêtements et la chaise sur laquelle je m'asseyais et à cause de cela, je ne venais pas à l'école pendant une ou deux semaines en inventant des excuses", relate Mme Hanan, 41 ans.

Après une carrière de styliste et d'hôtesse de l'air, elle constate que "certaines situations de honte qui se produisaient il y a 20 ans existent encore aujourd'hui". Et décide de tout quitter pour monter Han's with Care.

Hanan Ahmed (c), fondatrice de Han’s Care, parle avec une employée dans l’atelier de confection de serviettes hygiéniques réutilisables, le 20 octobre 2026 à Addis Abeba, en Ethiopie ( AFP / Marco Simoncelli )

En Éthiopie, à peine 28 % des femmes "déclarent disposer de tout ce dont elles ont besoin pour gérer leurs règles", selon une étude publiée en 2017 par l'université américaine Johns Hopkins.

Et une femme vivant sous le seuil de pauvreté doit consacrer "43 % de son budget mensuel à l'achat de seulement deux paquets de serviettes hygiéniques jetables", constate le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA).

Ce fardeau "contraint les jeunes filles à manquer l'école, prive les femmes de revenus et pousse nombre d'entre elles à recourir à des solutions dangereuses", pointe également l'organisation onusienne.

"Exclue du foyer"

Dans les zones rurales, par exemple, elles "utilisent des bouts de matelas ou des chaussettes sales" lors de leurs menstruations, ce qui leur cause souvent des infections, souligne Hanan Ahmed.

Des élèves retournent en classe avec des kits de serviettes hygiéniques réutilisables après une séance de sensibilisation à la santé et à l’hygiène menstruelles , le 20 octobre 2026 à Addis Abeba, en Ethiopie ( AFP / Marco Simoncelli )

Han's with Care conçoit donc des serviettes hygiéniques en coton, lavables et réutilisables jusqu'à un maximum de deux ans, dont elle peut produire jusqu'à 1.000 unités par jour.

Ces produits ne sont pas disponibles en pharmacie mais sont achetés par des mécènes, notamment des banques, qui les distribuent ensuite dans les différentes régions du pays.

Tsege Woldu Abate, qui travaille dans l'entreprise depuis cinq ans, raconte ses premières règles, quand elle avait 13 ans : "Je n'en ai pas parlé à ma famille (...). J'avais peur d'aborder le sujet". La couturière de 30 ans, originaire d'une région rurale, se dit "fière" de son travail car il est "très utile pour les filles".

La situation reste aujourd'hui "plus ou moins la même" dans les campagnes, note Hanan Ahmed, qui tente de banaliser la parole autour des règles, notamment sur les réseaux sociaux de son entreprise.

"Au sein de certaines tribus et religions, lorsqu'une jeune fille a ses règles, elle est exclue du foyer", regrette la fondatrice de Han's with Care, qui souhaiterait davantage de soutien des autorités éthiopiennes.

Mais les avancées sur ce sujet sont réelles à Addis Abeba, se réjouit-elle.

Une couturière confectionne une serviette hygiénique réutilisable dans l’atelier Han’s Care, le 20 octobre 2026à Addis Abeba, en Ethiope ( AFP / Marco Simoncelli )

Dans l'établissement scolaire Nigat Kokeb, situé dans la capitale, une distribution de serviettes hygiéniques est organisée pour une dizaine de jeunes élèves.

Grâce à un travail de sensibilisation et aux dons de serviettes hygiéniques, "aucune fille ne rate l'école", se félicite l'enseignante Tigist Shewangizaw.