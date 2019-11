En Ethiopie, les Sidama ouvrent le bal des revendications régionalistes

Le premier scrutin de l'ère Abiy Ahmed est le référendum, organisé ce 20 novembre, à l'issue duquel la zone sidama pourrait devenir le dixième Etat de la fédération.

Les électeurs doivent choisir entre une jarre et une hutte. La shaféta est une poterie sidama, tandis que la maison traditionnelle godjo figure sur le drapeau de l'actuelle région sud, ce qui est une autre manière de poser la question : voulez-vous rester dans cette dernière ou faire sécession ? Solomon Endrias sait déjà quel bulletin il va glisser dans l'urne. Le sourire aux lèvres, ce chirurgien de 45 ans, confiant sur le résultat du scrutin, est venu récupérer sa carte d'électeur à Hawassa où il a grandi et vit toujours.

La ville, située à 300 kilomètres d'Addis-Abeba, au cœur de la zone sidama, est la capitale de l'Etat régional des nations, nationalités et peuples du Sud (RNNPS). Cette appellation en dit long sur la diversité de sa population qui rassemble cinquante-six communautés différentes. Pour M. Solomon, il s'agit d'un « fourre-tout » qu'il faut quitter afin de gagner le droit de modifier la langue de travail de l'administration, d'avoir la main sur le budget, l'éducation, la santé, la sécurité et de collecter certaines taxes.

Dans les rues de Hawassa, l'attribut des autonomistes sidama orne les bajaj (tuk-tuks locaux), les commerces, les cafés et même les bâtiments officiels comme l'hôtel de ville. L'autorité électorale a enregistré plus de 2,3 millions de votants, davantage qu'anticipé, ce qui prouve l'engouement pour ce référendum dont l'issue semble toutefois évidente. Si les Sidama représentent environ la moitié des habitants de Hawassa, ils peuplent les campagnes alentours à 97 %. « Je ne pense pas que ma voix va changer quelque chose », déplore Mamush (le prénom a été modifié), issu de l'ethnie wolayta. Dans un local discret d'un centre commercial vétuste de Hawasa, l'homme de 34 ans, en jean et baskets, se plaint d'intimidations et de menaces dont il aurait été victime de la part d'activistes sidama.

