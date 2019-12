En Ethiopie, les rescapés des geôles de Djidjiga demandent justice

Le pari de la paix (2/3). Dans la prison centrale de la région Somali, tortures et viols étaient systématiques. Plus d'un an après sa fermeture, les victimes racontent.

Quand Farhia* a accouché, ses chevilles étaient enchaînées au lit. Elle n'était ni chez elle ni dans un hôpital, mais en prison. Trop faible, elle a perdu connaissance. Les pleurs de son enfant l'ont réveillée. « C'est un miracle qu'il ait survécu », confie-t-elle dans le centre où elle a trouvé refuge à Djidjiga, capitale de l'Etat régional Somali, dans l'est de l'Ethiopie. Ouvert fin 2018 par l'ONG locale Himilo, ce centre accueille, avec des moyens très limités, une trentaine d'hommes, de femmes et d'enfants, qui sont souvent d'anciens prisonniers de la tristement célèbre prison centrale de Djidjiga, plus connue sous le nom de « Jail Ogaden ».

Dans un rapport glaçant de juillet 2018, l'ONG Human Rights Watch (HRW) a dénoncé les horreurs perpétrées par les gardes de la prison, qui a fermé deux mois et demi plus tard. Les détenus étaient brutalisés, car accusés d'être des sympathisants du Front national de libération de l'Ogaden (ONLF), un groupe armé contre lequel les autorités menaient une véritable chasse aux sorcières. Selon les témoignages recueillis, de hauts responsables, dont l'ancien président de l'Etat régional, Abdi Mohamoud Omar, surnommé Abdi Illey, se rendaient régulièrement à la prison. « Il semble non seulement que certains de ces fonctionnaires aient ordonné la torture, le viol et le refus de donner de la nourriture, mais dans certains cas, d'anciens prisonniers ont affirmé qu'ils avaient personnellement participé à des viols et à des actes de torture », affirme l'ONG.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr