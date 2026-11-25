En Espagne, une jeunesse en quête de radicalité se rallie à l'extrême droite

Le dirigeant du parti d'extrême droite Vox, Santiago Abascal, à droit, avec des sympathisants lors d'un meeting électoral le 28 octobre 2026 à Valladolid, en Espagne ( AFP / Cesar MANSO )

Agressé sous la menace d'une arme devant un hôpital près de Madrid, Hugo n'a aucun doute sur le fait que l'immigration est en cause : selon cet étudiant de 22 ans, le parti d'extrême droite Vox apporte la meilleure réponse pour l'Espagne.

D'après son récit, ses agresseurs étaient quatre hommes originaires d'Amérique latine, qu'il pense être "en situation irrégulière".

Le jeune homme, qui a refusé de donner son nom de famille, dit soutenir l'appel de Vox, troisième force politique du pays, à une "remigration de masse" face à ce que ses dirigeants qualifient d'"invasion" migratoire.

Il est loin d'être un cas isolé, à l'approche des législatives de dimanche qui, 51 ans après la mort du dictateur Franco, pourraient voir l'extrême droite arriver au pouvoir en soutenant la droite conservatrice.

Ces dernières années, Vox a gagné du terrain auprès des jeunes Espagnols en capitalisant sur un mécontentement croissant nourri par l'envolée du coût de la vie, la crise du logement et l'augmentation de l'immigration sous le gouvernement du socialiste Pedro Sanchez.

"Dans les quartiers populaires ou de classe moyenne, c'est nous qui en subissons les conséquences", déplore l'étudiant auprès de l'AFP.

Des jeunes assistent à un meeting électoral du leader du parti d’extrême droite Vox, Santiago Abascal, sur la place Colon à Madrid, le 13 novembre 2026 ( AFP / Oscar DEL POZO )

D'après des données de sondages analysées par le quotidien El Pais, Vox recueille près de 30 % des intentions de vote chez les 25-34 ans, ce qui en fait le premier parti dans cette tranche d'âge. Chez les 18-24 ans, il est au coude-à-coude avec le Parti populaire (PP, droite), avec 26,2 % des intentions de vote.

Ce soutien pourrait aider Vox, fondé en 2013, à devenir un acteur clé dans la formation d'une majorité et dans la capacité du futur Parlement à dégager une coalition de gouvernement.

Alberto Nuñez Feijoo, le chef du PP qui est donné favori, affirme vouloir "gouverner seul", sans toutefois exclure pour autant des accords avec Vox, déjà allié de son parti dans plusieurs régions.

Un tel accord au niveau national serait une première en Espagne depuis l'instauration de la démocratie après la mort de Franco.

"Changement radical"

Le dirigeant du parti d’extrême droite Vox, Santiago Abascal, lors d'un meeting électoral avant les législatives anticipées, à Madrid le 13 novembre 2026 ( AFP / Oscar DEL POZO )

Pour Isabel Ariela Mahmoud, professeure de science politique à l'université Carlos III de Madrid, il n'est guère surprenant que l'Espagne soit touchée par la poussée de l'extrême droite, comme ses voisins européens.

"Tôt ou tard, cela allait arriver, parce qu'il n'y a pas eu de solutions (apportées) aux problèmes...", dit-elle à l'AFP.

Selon elle, Vox a su capter cette colère en désignant "un ennemi commun" face aux multiples préoccupations des Espagnols.

Parmi elles, l'immigration est devenue un sujet brûlant cet été lorsque plus de 70.000 migrants venus du Maroc sont entrés à Ceuta, enclave espagnole en Afrique du Nord.

Puis la crise du logement, qui touche de plein fouet les jeunes, s'est retrouvée au premier plan à l'automne.

Rencontré à Madrid lors d'un rassemblement de soutien à Ceuta, Enrique Pereira assure que, dans ce contexte incertain, "l'Espagne a besoin d'un changement radical".

Drapé dans le drapeau rouge et jaune espagnol, ce jeune homme de 23 ans ne tarit pas d'éloges sur le leader de Vox, Santiago Abascal, tout en fustigeant le gouvernement de Pedro Sanchez qui a, selon lui, "beaucoup promis et beaucoup menti".

"Chemin alternatif"

Des jeunes à un meeting électoral du dirigeant du parti d’extrême droite Vox, Santiago Abascal, avant les élections législatives anticipées, à Madrid, le 13 novembre 2026 ( AFP / Oscar DEL POZO )

"Les jeunes ont fini par comprendre qu'ils avaient été trahis par la génération de responsables politiques qui a gouverné l'Espagne ces dernières années", affirme Ignacio Garriga, secrétaire général de Vox.

"Face à ce désespoir", son parti propose "un chemin alternatif", affirme-t-il à l'AFP.

Au-delà d'un discours qui séduit une partie des jeunes hommes, convaincus que "le mouvement féministe est allé trop loin" sous Pedro Sanchez, comme l'explique Mme Mahmoud, Vox s'est montré "extrêmement intelligent", dit-elle, en investissant massivement les réseaux sociaux prisés des jeunes, tels TikTok et Instagram.

Cette stratégie a contribué à l'émergence d'une nouvelle génération de jeunes sensibles aux idées de l'extrême droite, un phénomène qui s'explique aussi par une méconnaissance de la dictature franquiste (1939-1975) et l'influence de la désinformation en ligne, selon des experts.

"Il y a dix ans, c'était à la mode d'être progressiste, marxiste, communiste ou antifasciste... Je pense que cela a changé", se félicite Pablo Gonzalez Gasca, porte-parole de Revuelta (Révolte), une organisation de jeunesse fondée par des membres de Vox.