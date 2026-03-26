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En Espagne, quatre gardiens pour une lune de miel
information fournie par So Foot 26/03/2026 à 23:33

En Espagne, quatre gardiens pour une lune de miel

En Espagne, quatre gardiens pour une lune de miel

Unai Simón, David Raya, Álex Remiro et Joan García : tant de remarquables gardiens sélectionnés par Luis de la Fuente à moins de trois mois de la Coupe du monde. Mais dans le football, une équipe ne peut aligner qu’un seul portier. Une règle que le technicien espagnol aimerait sans doute abroger au vu du casting prévu pour choper le premier rôle.

Dans Le Cid, Pierre Corneille pose la question du sens d’un choix, soulignant la place prépondérante de l’opposition entre la passion et la raison dans celui-ci. Voilà une pièce de théâtre que Luis de la Fuente doit sans doute avoir dans sa poche, prêt à s’inspirer des tirades de Rodrigue ou du Comte dans les prochaines semaines pour désigner son gardien titulaire ainsi que la hiérarchie attribuée au poste. Si dans tous les cas, le dernier rempart espagnol sera bien solide, reste à savoir qui de Joan García, Unai Simón, David Raya ou Álex Remiro l’incarnera.

Joan García, l’impétuosité du petit nouveau

L’acteur du moment, c’est Joan García, qui honore sa première convocation avec la Roja . Pas de gueule marquante ni de fioritures, juste un Catalan qui a franchi les étapes de l’Espanyol au grand Barça. Le portier de 24 ans défraie la chronique un peu plus de six mois après son arrivée chez les Blaugrana , déjà perçu comme le successeur de la légende Víctor Valdés. Les Culés ne sont pas les seuls à lui tresser des lauriers : même Álex Remiro, son concurrent direct, s’y met sans pour autant lui faire de fleur : « S’il dit que je suis un chat, il doit être une panthère ou quelque chose de bien meilleur, c’est incroyable. [….] Il se voit à la Coupe du monde, et moi aussi. » Plus gratifiant encore, et embarrassant pour le sélectionneur des champions d’Europe 2024, c’est même Unai Simón – titulaire dans les derniers tournois – qui s’est chargé de peaufiner sa couronne : « Thibaut Courtois est un gardien qui évolue constamment à un très haut niveau, et Joan García est celui qui s’en rapproche le plus, tant par son niveau de jeu que par le nombre de points qu’il engrange. […] Mon top 3 mondial est composé de Courtois, Joan García et (David) Raya »

Par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com

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