EN ESPAGNE, LES ENFANTS SORTENT POUR LA PREMIÈRE FOIS EN SIX SEMAINES MADRID (Reuters) - A pied, à bicyclette ou en skateboard, les jeunes de moins de 14 ans sont sortis prendre l'air dimanche en Espagne pour la première fois depuis la mise en place d'un confinement strict de la population le 14 mars dernier. Cette mesure d'assouplissement, strictement encadrée, a été concédée par le gouvernement de Pedro Sanchez alors que le nombre de décès quotidiens dus au coronavirus en Espagne est tombé à son plus bas niveau depuis plus d'un mois, avec 288 morts enregistrés au cours des dernières 24 heures, selon les chiffres communiqués dimanche par le ministère de la Santé. Cela porte le bilan total de l'épidémie en Espagne à 23.190 morts, contre 22.902 samedi. En vertu de ce dispositif, les enfants ont la permission de sortir pendant une heure entre 09h00 et 21h00, à condition de rester dans un rayon d'un kilomètre autour de leur domicile. Les adultes ne peuvent accompagner que trois enfants au maximum, et ces derniers n'ont pas le droit d'aller au parc ni de s'échanger des jouets. Ils doivent également continuer à respecter les règles de distanciation sociale et ne pas s'approcher à moins de deux mètres d'une autre personne. A Madrid, des dizaines d'enfants ont envahi les rues, avec un masque sur le visage. "Je n'aurais jamais pensé que je regretterais un jour l'école", a avoué Lucia Ibanez, âgée de 9 ans, lors d'une promenade avec sa mère. (Jessica Jones et Clara-Laeila Laudette,; version française Jean-Stéphane Brosse)

