En Espagne, la ligue à polémiques

Ce dimanche, le Clásico a vu le Real Madrid s’imposer face au FC Barcelone (3-2). Ce succès n’a pas échappé à une polémique signée de la Liga.

Comme le disent souvent les consultants télé : un match se gagne sur des détails. Surtout quand il concerne une course au titre de champion. En Espagne pourtant, ces détails sont parfois négligés. Ce dimanche, lors du match entre le Real Madrid et le FC Barcelone, un ballon ayant, ou non, franchi la ligne a ainsi décidé du sort de ce Clásico crucial dans la course au titre en Liga. Ce championnat où la goal-line technology n’existe pas et où l’anarchisme institutionnel règne depuis près de cinq ans maintenant.

Arbitrage maison

Contexte : à la demi-heure, un corner de Raphinha est dévié par Lamine Yamal, puis repoussé de justesse par Andriy Lunin sur sa ligne. Les Barcelonais se ruent alors sur Cesar Soto Grado, l’arbitre de la rencontre, pour réclamer le but. S’ensuit un moment de flottement, avec la VAR pour seule juge, et des angles de caméra foireux sur lesquels aucune image nette n’est réellement visible. Le but n’est finalement pas accordé, soulageant des Merengues quelque peu acculés jusque-là et relançant une partie bloquée à 1-1. La machine à polémiques est ainsi relancée de l’autre côté des Pyrénées, cette fois-ci à juste titre.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com