« En équipe de France, il y a un Sénégalais : c’est Guy Stéphan »
Avant de devenir l’acolyte de Didier Deschamps, Guy Stéphan a dirigé la sélection sénégalaise entre 2002 et 2005. À l’aube de ce France-Sénégal, trois joueurs de cette époque racontent la méthode Stéphan et expliquent en quoi cette expérience a compté avant ses quatorze ans chez les Bleus.
Casting :
Ferdinand Coly, défenseur du Sénégal entre 2000 et 2006
Omar Daf, latéral du Sénégal entre 1999 et 2012…
Propos recueillis par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer