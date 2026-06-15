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« En équipe de France, il y a un Sénégalais : c’est Guy Stéphan »
information fournie par So Foot 15/06/2026 à 22:13

« En équipe de France, il y a un Sénégalais : c’est Guy Stéphan »

« En équipe de France, il y a un Sénégalais : c’est Guy Stéphan »

Avant de devenir l’acolyte de Didier Deschamps, Guy Stéphan a dirigé la sélection sénégalaise entre 2002 et 2005. À l’aube de ce France-Sénégal, trois joueurs de cette époque racontent la méthode Stéphan et expliquent en quoi cette expérience a compté avant ses quatorze ans chez les Bleus.

Casting :

Ferdinand Coly, défenseur du Sénégal entre 2000 et 2006

Omar Daf, latéral du Sénégal entre 1999 et 2012…

Propos recueillis par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com

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