En entreprise, les gestes barrières "ne sont pas une option, mais une obligation", rappellent les DRH

Alors que la cinquième vague pousse l'exécutif à prendre de nouvelles mesures, la présidente de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines (ANDRH) appelle sur BFM Business à la vigilance des Français.

(Illustration) ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Dose de rappel de vaccins anti-Covid étendu à tous les adultes, pass sanitaire durci, retour du masque à l'intérieur... Alors que le nombre de nouveaux cas de Covid-19 a continué de progresser mercredi 24 novembre, à plus de 32.000, avec près de 1.500 malades en réanimation, le ministre de la Santé Olivier Véran doit détailler jeudi midi de nouvelles mesures pour faire face à cette cinquième vague.

Pour le moment, l'exécutif ne semble pas vouloir réinstaurer l'obligation du télétravail pour tous ceux qui le peuvent. Mais face au relâchement constaté, la ministre du Travail Élisabeth Borne a appelé cette semaine les entreprises à se "remobiliser" sur les gestes barrières . Un appel relayé jeudi par la présidente de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines (ANDRH).

"Ce n'est pas une option, c'est une obligation de porter le masque et de respecter les gestes barrières" , a rappelé Audrey Richard sur BFM Business "Prenons l'exemple des ascenseurs, il est écrit en gros de ne monter qu'à deux, mais on voit que certains ne respectent pas cette règle. Le masque tombe parfois. On peut comprendre la lassitude des Français. Mais c'est une responsabilité individuelle et collective de faire en sorte qu'on ne retourne pas au télétravail forcé" , a-t-elle insisté.

Sur le télétravail, chaque entreprise est libre de fixer un nombre de jours via un accord sur le sujet, rappelle la chaîne d'info. Selon l'ANDRH, plus de 20.000 accords au sens large ont été conclu et près de 38% des entreprises autorisent leurs salariés à travailler à distance en moyenne deux jours par semaine.