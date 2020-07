En écrasant la Lazio, Milan éteint ses espoirs de titre

Surclassée à domicile par un Milan supérieur, la Lazio laisse la Juventus en tête de la Serie A avec sept points d'avance et semble avoir définitivement dit adieu au titre. Son bourreau, lui, double Naples et prend provisoirement la sixième place.

Lazio 0-3 Milan

Ibra, décisif deux fois

Il s'agit d'un résultat que personne, sans doute, n'attendait. D'autant que quasiment tout le monde, à l'exception notable des supporters de la Roma ou de la Juventus, espéraient une course au titre se prolongeant jusqu'au bout. Sauf que cette fois, c'est manifestement terminé. En concurrence avec la Vieille Dame pour le leadership italien, la Lazio a subi la foudre de Milan ce samedi soir en concédant un terrible 3-0 à domicile. Une défaite difficile à encaisser pour les locaux, et manifestement impossible à surmonter dans la course au trophée suprême. Les, eux, s'en moquent : grâce à ce succès édifiant, ils doublent Naples et peuvent rêver du Top 5.Prévenue de la victoire de la Juventus dans le derby turinois, La Lazio est sous pression. Si le dauphin de la Vieille Dame veut encore croire au titre à la fin du week-end, elle a en effet interdiction formelle de s'incliner à la maison. Pas si évident, au regard de ses performances poussives depuis la reprise. D'ailleurs, si les locaux accaparent la sphère, c'est bien le Milan qui ouvre le score par Çalhano?lu aux vingt mètres au milieu de la première période sur le tout premier tir de la formation.