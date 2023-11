information fournie par So Foot • 05/11/2023 à 20:14

En Dordogne, un sanglier débarque durant un entraînement d'amateurs

Se faire prendre au marquage par un sanglier, en voilà un drôle d’exercice.

La Dordogne est un département connu pour la quantité de sangliers sur son territoire, il est vrai, mais il était jusque-là difficile de s’imaginer que cela puisse avoir un quelconque rapport avec le football. Quelle ne fut pas la surprise des joueuses et joueurs amateurs de Saint-Julien-de-Lampon ce vendredi, qui ont vu débarquer un marcassin sur leur pelouse en plein entraînement. Visiblement en bonne condition physique, l’animal s’est alors mis au marquage d’un joueur et ne l’a plus lâché.…

AL pour SOFOOT.com