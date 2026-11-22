En Dordogne, l'arrivée des "docteurs junior" ravive la question de la pénurie de médecins

Des patients arrivent au Centre départemental de santé où des jeunes médecins ont été affectés pour une durée d’un an pour pallier la pénurie locale de praticiens, le 18 novembre 2026 à Saint-Médard-de-Mussidan, den Dordogne ( AFP / Philippe LOPEZ )

Au centre de santé de Saint-Médard-de-Mussidan, en Dordogne, la file d'attente pour un rendez-vous s'est raccourcie, grâce à l'arrivée début novembre d'une "docteure junior", dont la présence durant un an n'est toutefois "pas une réponse" à la problématique des déserts médicaux.

"Les patients nous demandent souvent si on va rester, on ressent fortement le besoin", explique à l'AFP Armelle Mayrac Pueyo, qui fait partie de cette première génération d'étudiants en médecine générale dont la formation passe à 10 ans, contre neuf précédemment.

Au cours de cette année supplémentaire, les quelque 2.700 internes, qui ont déjà soutenu leur thèse, vont assurer consultations, soins et suivi des maladies chroniques, tout en restant sous la responsabilité d'un médecin référant.

Armelle Mayrac Pueyo (g), jeune médecin généraliste, reçoit un patient en consultation au Centre départemental de santé de Saint-Médard-de-Mussidan, le 18 novembre 2026 en Dordogne ( AFP / Philippe LOPEZ )

La grande majorité d'entre eux ont été affectés dans des zones en grande difficulté d'accès aux soins, généralement en cabinet libéral, maison de santé pluriprofessionnelle ou centre de santé.

A la sortie de sa consultation avec Mme Mayrac Pueyo, Max, 63 ans, ravi d'avoir obtenu un rendez-vous rapide quand "parfois il faut attendre un à deux mois", n'a "pas senti de différence avec un docteur expérimenté".

"Si je n'avais pas eu d'attaches personnelles ailleurs, je pense que j'aurais bien aimé m'installer ici", confie la médecin de 27 ans, qui a trouvé sa place dans la structure et s'y retrouve dans cette réforme.

Métier "pas facile"

"C'est intéressant de voir comment je fonctionne toute seule, quelles sont mes difficultés", et "rassurant d'avoir une supervision en direct, en cas de doutes", avant une installation définitive, poursuit-elle.

Bruno Hammel (g), médecin généraliste et superviseur d’un "jeune médecin"»,accueille des patients pour une consultation au Centre départemental de santé de Saint-Médard-de-Mussidan, le 18 novembre 2026 en Dordogne ( AFP / Philippe LOPEZ )

Son maître de stage, le Docteur Bruno Hammel, est conscient des difficultés à attirer sur ce territoire où "la démographie médicale est en grande difficulté", avec des patients qui parcourent parfois des dizaines de kilomètres pour se soigner.

Quelque 6,7 millions de Français n'ont pas de médecin traitant, soit 11% de la population, et jusqu'à un quart dans certaines zones.

"Tout le monde espère que ce soit une manière d'ancrer le docteur junior dans le territoire. Mais il faut éviter de leur mettre trop de pression et leur donner l'impression qu'ils sont capturés, avec le risque de les dégoûter de ce métier pas toujours facile", soutient le médecin de 69 ans.

"Ils sont d'abord là pour apprendre, et pas pour combler un trou", insiste celui qui a du mal à partir à la retraite, notamment au regard des besoins médicaux dans la zone.

La Maison de santé pluriprofessionnelle universitaire de Notre-Dame-de-Sanilhac, le 18 novembre 2026 en Dordogne ( AFP / Philippe LOPEZ )

A une quarantaine de kilomètres de là, à Sanilhac près de Périgueux, des patients d'une maison de santé lisent une gazette élaborée par leurs médecins, qui stipule que la mission des deux docteurs junior accueillis "est de poursuivre le développement de leurs compétences et non de pallier les défaillances structurelles du système de santé et le manque de médecins".

"Interprétation politique"

Un médecin généraliste prend la tension artérielle d'un patient lors d’une consultationà la Maison de santé pluriprofessionnelle universitaire de Notre-Dame-de-Sanilhac, le 18 novembre 2026 en Dordogne ( AFP / Philippe LOPEZ )

"Il est aussi vendu dans cette réforme que tous les docteurs junior vont s'installer dans les territoires où ils sont en stage", sourit le Dr William Mirat, 38 ans, critique de cette "interprétation politique" voulant faire croire que "2.700 médecins vont s'installer dans les territoires, alors qu'en réalité ils sont en stage".

Sous sa supervision, Mathilde Clergerie, 28 ans, d'abord "perplexe" par rapport à cette 4e année d'internat "encore expérimentale", pense avec le recul qu'elle se serait sentie "un peu lâchée dans la nature" sans cette "transition douce".

"Avec l'internat, on sait très bien faire des consultations. Mais ici j'apprends aussi énormément de choses liées à la gestion d'un cabinet, l'administratif, la comptabilité", abonde son confrère Hugo Maza, 28 ans.

Hugo Maza (g), jeune médecin généraliste, place des électrodes sur le thorax d'un patient pour un électrocardiogramme (ECG), à la Maison de santé pluriprofessionnelle universitaire de Notre-Dame-de-Sanilhac, le 18 novembre 2026 en Dordogne ( AFP / Philippe LOPEZ )

Originaire de la région toulousaine, ce passionné de médecine rurale a vite pris ses marques avec la patientèle de la maison de santé, et a créé des liens "notamment dans le suivi pédiatrique".

Aucun des deux ne sait encore s'il restera au terme de cette année, mais une chose "est sûre", souligne M. Maza, "il y a un tel manque, que quel que soit le territoire, on n'aura pas de difficulté à s'installer".