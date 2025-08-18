EN DIRECT-Zelensky, à Washington pour voir Trump, veut obtenir une "paix durable"

Volodimir Zelensky est arrivé à Washington où il doit rencontrer lundi Donald Trump avec plusieurs dirigeants européens venus faire bloc avec lui de peur que le président américain ne cherche à acculer son homologue ukrainien à accepter un plan de paix favorable à Moscou.

Les dirigeants du Royaume-Uni, d'Allemagne, de France, d'Italie, de Finlande et de l'Otan espèrent pouvoir appuyer la position de Volodimir Zelensky à un moment crucial pour tenter de mettre fin au conflit le plus meurtrier qu'ait connu l'Europe depuis 80 ans et éviter une répétition de la dernière rencontre houleuse entre le président ukrainien et Donald Trump en février à la Maison blanche.

Donald Trump rencontrera d'abord Volodimir Zelensky à 13h15 heure locale (17h15 GMT) dans le Bureau ovale puis tous les dirigeants européens à 15h00 (19h00 GMT), a fait savoir la Maison blanche.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

06h20 - Les défenses aériennes russes ont détruit 23 drones ukrainiens au cours de la nuit, rapporte l'agence de presse russe RIA citant des chiffres du ministère russe de la Défense.

05h56 - Une attaque aérienne russe sur un quartier résidentiel de Kharkiv, au nord-est de l'Ukraine, a tué trois personnes, dont un jeune enfant, et blessé 17 autres, ont rapporté les autorités ukrainiennes. Parmi les 17 blessés, six enfants agés de six à 17 ans, selon le maire de la ville Ihor Terekhov. Deux autres personnes ont été blessées dans des frappes russes sur la région voisine de Soumy.

04h57 - "Je remercie le président des États-Unis pour son invitation. Nous souhaitons tous mettre fin à cette guerre rapidement et de façon fiable", déclare Volodimir Zelensky sur la messagerie Telegram après son arrivée à Washington dimanche soir.

"J'espère que notre force commune avec l'Amérique et nos amis européens conduira la Russie vers une paix durable".

03h18 - "Le président ukrainien Zelensky peut mettre fin à la guerre avec la Russie presque immédiatement s'il le souhaite, ou continuer le combat", écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social, excluant que l'Ukraine récupère la Crimée, annexée en 2014 par la Russie, et entre dans l'Otan.

(Rédaction de Paris)