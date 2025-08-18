EN DIRECT-Zelensky à Washington pour voir Trump et aller vers "une paix durable"

Le président ukrainien Volodimir Zelensky est arrivé à Washington où il doit rencontrer Donald Trump ce lundi aux côtés de plusieurs dirigeants européens venus le soutenir de peur que le président américain ne cherche à l'acculer à accepter un plan de paix favorable à Moscou.

Cette rencontre survient trois jours après l'entretien entre Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine, vendredi en Alaska.

Les dirigeants du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de la France, de l'Italie, de la Finlande, la présidente de la Commission européenne et le secrétaire général de l'Otan entendent appuyer la position de Volodimir Zelensky à un moment crucial, avec l'objectif de mettre fin au conflit le plus meurtrier qu'ait connu l'Europe depuis 80 ans.

Donald Trump s'entretiendra d'abord avec Volodimir Zelensky à 13h15 heure locale (17h15 GMT) dans le Bureau ovale puis avec tous les dirigeants européens à 15h00 (19h00 GMT), a fait savoir la Maison blanche.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

08h35 - La Russie a lancé quatre missiles et 140 drones lors d'une attaque nocturne contre l'Ukraine, annonce sur Telegram l'armée de l'air ukrainienne, qui précise avoir abattu 88 drones et enregistré des tirs en 25 endroits dans six régions différentes.

07h52 - "La Russie est une machine de guerre meurtrière que l'Ukraine retient. Et elle doit être arrêtée par l'unité et la pression transatlantiques", a écrit sur X le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha, à propos de l'attaque russe sur Kharkiv.

06h20 - Les défenses aériennes russes ont détruit 23 drones ukrainiens au cours de la nuit, rapporte l'agence de presse russe RIA citant des chiffres du ministère russe de la Défense.

05h56 - Une attaque aérienne russe sur un quartier résidentiel de Kharkiv, au nord-est de l'Ukraine, a tué trois personnes, dont un jeune enfant, et blessé 17 autres, ont rapporté les autorités ukrainiennes. Parmi les 17 blessés, six enfants âgés de six à 17 ans, selon le maire de la ville Ihor Terekhov. Deux autres personnes ont été blessées dans des frappes russes sur la région voisine de Soumy.

04h57 - "Je remercie le président des États-Unis pour son invitation. Nous souhaitons tous mettre fin à cette guerre rapidement et de façon fiable", déclare Volodimir Zelensky sur la messagerie Telegram après son arrivée à Washington dimanche soir.

"J'espère que notre force commune avec l'Amérique et nos amis européens conduira la Russie vers une paix durable".

04h31 - Donald Trump rencontrera Volodimir Zelensky à 13h15 heure locale (17h15 GMT) dans le Bureau ovale puis tous les dirigeants européens à 15h00 (19h00 GMT), fait savoir la Maison blanche.

03h18 - "Le président ukrainien Zelensky peut mettre fin à la guerre avec la Russie presque immédiatement s'il le souhaite, ou continuer le combat", écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social, excluant que l'Ukraine récupère la Crimée, annexée en 2014 par la Russie, et entre dans l'Otan.

(Rédaction de Paris)