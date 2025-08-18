EN DIRECT-Volodimir Zelensky accueilli à la Maison blanche par Donald Trump

Accueilli à la Maison blanche par Donald Trump, Volodmir Zelensky a remercié lundi le président américain pour son invitation et pour ses efforts pour mettre fin à la guerre.

Le président américain Donald Trump a précédemment demandé à l'Ukraine d'abandonner tout espoir de récupérer la Crimée annexée par la Russie ou de rejoindre l'Otan.

Après avoir déroulé le tapis rouge au président russe Vladimir Poutine vendredi en Alaska, Donald Trump entend mettre fin à la guerre la plus meurtrière survenue en Europe depuis 80 ans, responsable de dizaines de milliers de morts et de millions de déplacés.

Donald Trump doit aussi recevoir des dirigeants européens qui ont l'intention de faire pression sur Kyiv pour parvenir à un accord de paix avec Moscou.

A Washington, Donald Trump s'entretiendra d'abord avec Volodimir Zelensky puis avec les dirigeants de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de la France, de l'Italie, de la Finlande, de l'Union européenne et de l'Otan, a indiqué la Maison blanche.

Les dirigeants européens sont à Washington en signe de solidarité avec l'Ukraine et pour exiger de solides garanties de sécurité.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

19h44 - Donald Trump dit avoir échangé indirectement avec Vladimir Poutine, précisant qu'il appellera de nouveau le président russe après cette série de réunions.

19h29 - Volodimir Zelensky se dit ouvert à la tenue d'élections si une trêve totale est trouvée avec la Russie.

19h25 - "En matière de sécurité, il va y avoir beaucoup d'aide", déclare Donald Trump aux journalistes, ajoutant que les Etats européens "en première ligne" seront impliqués.

19h22 - "Nous devons arrêter cette guerre, arrêter la Russie et nous avons besoin de soutien de nos partenaires américain et européens", déclare Volodimir Zelensky.

19h20 - "Je pense que si tout se passe bien aujourd'hui, on aura une réunion trilatérale", indique Donald Trump depuis le Bureau ovale.

"Nous voulons que ça se termine bien pour tout le monde, le peuple d'Ukraine a souffert", ajoute-t-il.

19h19 - Depuis le Bureau ovale de la Maison blanche, Volodimir Zelensky remercie Donald Trump pour son invitation et pour ses efforts pour mettre fin à la guerre.

19h13 - Le président ukrainien Volodimir Zelensky est accueilli à la Maison blanche par son homologue américain Donald Trump.

18h47 - Les sept dirigeants européens sont tous désormais à la Maison blanche. Le président français Emmanuel Macron est le dernier à être arrivé, précédé par la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni et le chancelier allemand Frederik Merz.

Volidmir Zelensky doit encore être accueilli à la Maison blanche.

18h38 - Le président ukrainien Volodimir Zelensky a répété son souhait de trouver une "paix durable et fiable" et a déclaré être prêt à établir une "nouvelle architecture de sécurité.

"Notre principal but est une paix durable et fiable pour l'Ukraine et pour la totalité de l'Europe. Et c'est important que la dynamique de ces réunions mène précisément vers ce résultat", a-t-il écrit sur X avant son entretien avec Donald Trump.

"L'Ukraine est prête pour une trêve réelle et à établir une nouvelle architecture de sécurité. Nous avons besoin de la paix."

18h20 - Les dirigeants invités par Donald Trump arrivent au compte-goutte à la Maison blanche. Le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le Premier ministre britannique Keir Starmer sont les premiers à être reçus par la cheffe du protocole de la Maison blanche.

17h26 - Emmanuel Macron est arrivé à l'aéroport de Washington-Dulles, d'où il doit se rendre directement à la Maison blanche, selon des journalistes de Reuters sur place.

17h02 - Le président du Conseil européen, Antonio Costa, annonce sur X qu'il réunira les dirigeants des Vingt-Sept par visioconférence mardi à 13h00 (11h00 GMT) pour les informer des résultats de la réunion de Washington sur l'Ukraine.

16h11 - A l'issue de son entretien avec Keith Kellogg, Volodimir Zelensky réaffirme que l'Ukraine est prête à oeuvrer à la paix de manière productive.

"La Russie ne peut être contrainte à la paix que par la force, et le président Trump a cette force", déclare-t-il dans un message sur le réseau social X.

15h34 - "Un grand jour à la Maison blanche. Nous n'avons jamais vu autant de dirigeants européens ici en même temps. Un grand honneur pour l'Amérique !" déclare Donald Trump dans un message sur son réseau social. "Voyons voir ce qu'il en résultera", ajoute-t-il.

15h17 - Volodimir Zelensky rencontre à Washington Keith Kellogg, l'envoyé spécial de Donald Trump pour l'Ukraine, avant sa rencontre avec Donald Trump, rapporte l'agence de presse ukrainienne Ukrinform.

13h13 - Le vice-président américain JD Vance assistera à l'entretien entre Volodimir Zelensky et Donald Trump à Washington, rapporte ABC News, citant une source proche du dossier.

13h11 - Les partenaires de l'Ukraine se sont engagés à apporter un soutien financier de 37,4 milliards de dollars à Kyiv pour la période 2026-2027, selon la Première ministre ukrainienne Ioulia Svyrydenko. "Nous attendons une mission du FMI et il est fort probable que nous aurons un nouveau programme", a-t-elle ajouté sur X.

12h37 - Volodimir Zelensky accuse la Russie de mener des frappes "cyniques" contre l'Ukraine, notamment contre une installation pétrolière appartenant à l'Azerbaïdjan, avant ses entretiens prévus à Washington avec Donald Trump.

"Il s'agit d'une frappe russe démonstrative et cynique. Ils savent qu'une réunion a lieu aujourd'hui à Washington pour aborder la fin de la guerre", a-t-il écrit sur X.

"Poutine commettra des assassinats pour maintenir la pression sur l'Ukraine et l'Europe et pour humilier les efforts diplomatiques. C'est précisément la raison pour laquelle nous cherchons de l'aide pour mettre un terme aux assassinats."

Selon Kyiv, la Russie a pris pour cible une installation énergétique appartenant à la société azerbaïdjanaise Socar dans la région d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine.

12h01 - Une attaque russe contre la ville de Zaporijjia, dans le sud-est de l'Ukraine, a tué trois personnes et en a blessé 20 autres, a déclaré lundi le gouverneur régional, Ivan Fedorov. Dans un message sur Telegram, il ajoute que de nombreux blessés sont dans un état critique.

11h49 - Les monnaies d'Europe centrale et orientale se sont détendues lundi alors que les dirigeants ukrainien et européens s'apprêtaient à rencontrer Donald Trump à Washington pour tenter de mettre fin au conflit en Ukraine.

Le dollar s'est apprécié face à l'euro avant la réunion.

10h51 - Selon un bilan actualisé, une attaque aérienne nocturne russe sur un quartier résidentiel de Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine située dans le nord-est du pays, a fait sept morts, dont un jeune enfant et un adolescent de 16 ans.

Parmi les 20 blessés figurent six mineurs âgés de six à 17 ans, a annoncé le gouverneur de la région, Oleh Synehubov.

09h30 - La Chine soutient tous les efforts visant à un règlement de la guerre en Ukraine et attend que toutes les parties prenantes participent aux négociations de paix visant à un accord durable accepté par tous, déclare le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

09h01 - Un drone ukrainien intercepté par la Russie près de la centrale nucléaire de Smolensk a explosé sans endommager la centrale, a déclaré lundi la société nucléaire russe Rosatom, qui parle de dégâts "insignifiants" et précise qu'aucune victime n'est à déplorer.

08h35 - La Russie a lancé quatre missiles et 140 drones lors d'une attaque nocturne contre l'Ukraine, annonce sur Telegram l'armée de l'air ukrainienne, qui précise avoir abattu 88 drones et enregistré des tirs en 25 endroits dans six régions différentes.

07h52 - "La Russie est une machine de guerre meurtrière que l'Ukraine retient. Et elle doit être arrêtée par l'unité et la pression transatlantiques", a écrit sur X le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha, à propos de l'attaque russe sur Kharkiv.

06h20 - Les défenses aériennes russes ont détruit 23 drones ukrainiens au cours de la nuit, rapporte l'agence de presse russe RIA citant des chiffres du ministère russe de la Défense.

04h57 - "Je remercie le président des États-Unis pour son invitation. Nous souhaitons tous mettre fin à cette guerre rapidement et de façon fiable", déclare Volodimir Zelensky sur la messagerie Telegram après son arrivée à Washington dimanche soir.

"J'espère que notre force commune avec l'Amérique et nos amis européens conduira la Russie vers une paix durable".

04h31 - Donald Trump rencontrera Volodimir Zelensky à 13h15 heure locale (17h15 GMT) dans le Bureau ovale puis tous les dirigeants européens à 15h00 (19h00 GMT), fait savoir la Maison blanche.

03h18 - "Le président ukrainien Zelensky peut mettre fin à la guerre avec la Russie presque immédiatement s'il le souhaite, ou continuer le combat", écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social, excluant que l'Ukraine récupère la Crimée, annexée en 2014 par la Russie, et entre dans l'Otan.

(Rédaction de Paris)