EN DIRECT-Ukraine-Attaque russe sur la région de Poltava, des lignes actées à Washington

Une attaque russe dans la nuit de lundi à mardi dans la région ukrainienne de Poltava a privé de courant plusieurs centaines de foyers et entreprises, a annoncé mardi le gouverneur de la région, tandis que la réunion sur l'Ukraine organisée à la Maison blanche a permis d'acter "des lignes importantes", a dit le président français Emmanuel Macron.

Trois jours après un sommet bilatéral avec le président russe Vladimir Poutine en Alaska, lors duquel aucun cessez-le-feu en Ukraine n'a été convenu, le président américain Donald Trump a organisé lundi des discussions à Washington avec le président ukrainien Volodimir Zelensky et plusieurs dirigeants européens.

Donald Trump a déclaré que les Etats-Unis étaient prêts à contribuer à la sécurité de l'Ukraine et que la Russie ne s'opposait pas à une telle mesure, ce qu'a salué Volodimir Zelensky, au cours d'une réunion au ton beaucoup plus cordial que lors de la précédente visite du président ukrainien à Washington, fin février.

Les Européens restent toutefois désireux de s'assurer qu'aucun accord au détriment de Kyiv et du continent ne sera scellé entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Le président américain a annoncé préparer une rencontre entre le président russe et son homologue ukrainien, qui pourrait avoir lieu d'ici deux semaines selon le chancelier allemand Friedrich Merz.

Emmanuel Macron a déclaré que le sujet des territoires ukrainiens n'a "pas été discuté aujourd'hui". Il a également exprimé des doutes sur la volonté de Vladimir Poutine de conclure un accord de paix vu que la Russie a continué de bombarder l'Ukraine pendant le sommet en Alaska. "Les faits disent les intentions", a-t-il déclaré.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

08h21 - L'armée de l'air ukrainienne a annoncé que la Russie avait lancé 270 drones et tiré 10 missiles dans la nuit de lundi à mardi, l'une de ses plus importantes attaques depuis le début du mois.

L'armée a ajouté que 230 drones et six missiles russes avaient été abattus, tandis que quatre missiles et 40 drones avaient atteint leur cible à 16 reprises.

07h58 - "Au moment où Poutine assurait Trump au téléphone qu'il recherchait la paix, au moment où le président Zelensky avait des dicussions à la Maison blanche avec les leaders européens sur une paix juste, l'armée de Poutine lançait encore une attaque massive sur Krementchouk", a dit Vitalii Maletskyi, maire de la ville ukrainienne, sur l'application de messagerie Telegram. "Une fois de plus, le monde a vu que Poutine ne veut pas la paix, il veut détruire l'Ukraine."

06h46 - Une attaque russe cette nuit sur les districts de Krementchouk et Loubny, dans la région de Poltava, a privé de courant plusieurs centaines de foyers ou entreprises et endommagé les bâtiments administratifs d'une infrastructure électrique locale, a annoncé le gouverneur de la région.

"Heureusement, il n'y a pas de victimes", a dit le gouverneur Volodimir Kohut sur Telegram.

Selon lui, l'électricité a été coupée pour près de 1.500 foyers et 119 clients commerciaux.

