EN DIRECT-Trump demande à l'Ukraine de renoncer à Crimée et Otan avant de recevoir Zelensky

Le président américain Donald Trump a demandé à l'Ukraine d'abandonner tout espoir de récupérer la Crimée annexée par la Russie ou de rejoindre l'Otan avant d'accueillir ce lundi à Washington le président Volodimir Zelensky et des dirigeants européens avec l'intention de faire pression sur Kyiv pour parvenir à un accord de paix avec Moscou.

Après avoir déroulé le tapis rouge au président russe Vladimir Poutine vendredi en Alaska, Donald Trump entend mettre fin à la guerre la plus meurtrière survenue en Europe depuis 80 ans, responsable de dizaines de milliers de morts et de millions de déplacés.

A Washington, Donald Trump s'entretiendra d'abord avec Volodimir Zelensky puis avec les dirigeants de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de la France, de l'Italie, de la Finlande, de l'Union européenne et de l'Otan, a indiqué la Maison Blanche.

Les dirigeants européens sont à Washington en signe de solidarité avec l'Ukraine et pour exiger de solides garanties de sécurité.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

12h01 - Une attaque russe contre la ville de Zaporijjia, dans le sud-est de l'Ukraine, a tué trois personnes et en a blessé 20 autres, a déclaré lundi le gouverneur régional, Ivan Fedorov. Dans un message sur Telegram, il ajoute que de nombreux blessés sont dans un état critique.

11h49 - Les monnaies d'Europe centrale et orientale se sont détendues lundi alors que les dirigeants ukrainien et européens s'apprêtaient à rencontrer Donald Trump à Washington pour tenter de mettre fin au conflit en Ukraine.

Le dollar s'est apprécié face à l'euro avant la réunion.

10h51 - Selon un bilan actualisé, une attaque aérienne nocturne russe sur un quartier résidentiel de Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine située dans le nord-est du pays, a fait sept morts, dont un jeune enfant et un adolescent de 16 ans.

Parmi les 20 blessés figurent six mineurs âgés de six à 17 ans, a annoncé le gouverneur de la région, Oleh Synehubov.

09h30 - La Chine soutient tous les efforts visant à un règlement de la guerre en Ukraine et attend que toutes les parties prenantes participent aux négociations de paix visant à un accord durable accepté par tous, déclare le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

09h01 - Un drone ukrainien intercepté par la Russie près de la centrale nucléaire de Smolensk a explosé sans endommager la centrale, a déclaré lundi la société nucléaire russe Rosatom, qui parle de dégâts "insignifiants" et précise qu'aucune victime n'est à déplorer.

08h35 - La Russie a lancé quatre missiles et 140 drones lors d'une attaque nocturne contre l'Ukraine, annonce sur Telegram l'armée de l'air ukrainienne, qui précise avoir abattu 88 drones et enregistré des tirs en 25 endroits dans six régions différentes.

07h52 - "La Russie est une machine de guerre meurtrière que l'Ukraine retient. Et elle doit être arrêtée par l'unité et la pression transatlantiques", a écrit sur X le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha, à propos de l'attaque russe sur Kharkiv.

06h20 - Les défenses aériennes russes ont détruit 23 drones ukrainiens au cours de la nuit, rapporte l'agence de presse russe RIA citant des chiffres du ministère russe de la Défense.

04h57 - "Je remercie le président des États-Unis pour son invitation. Nous souhaitons tous mettre fin à cette guerre rapidement et de façon fiable", déclare Volodimir Zelensky sur la messagerie Telegram après son arrivée à Washington dimanche soir.

"J'espère que notre force commune avec l'Amérique et nos amis européens conduira la Russie vers une paix durable".

04h31 - Donald Trump rencontrera Volodimir Zelensky à 13h15 heure locale (17h15 GMT) dans le Bureau ovale puis tous les dirigeants européens à 15h00 (19h00 GMT), fait savoir la Maison blanche.

03h18 - "Le président ukrainien Zelensky peut mettre fin à la guerre avec la Russie presque immédiatement s'il le souhaite, ou continuer le combat", écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social, excluant que l'Ukraine récupère la Crimée, annexée en 2014 par la Russie, et entre dans l'Otan.

