So Foot • 20/05/2020 à 20:50

En direct : Top Chef, les quarts de finale

Deuxième partie des quarts de finale de Top Chef, où David et Mallory ont déjà la moitié de leurs deux pass requis pour passer en demie. Ce soir, place à l'épreuve redoutée par tous : le trompe-l'oeil, sous celui de Christian Le Squer.

Comment que ça va ? On a mis les jambes au soleil ?Bien, maintenant rangez-vous guiboles, ici c'est une ode au bidon. Celui qui gonfle, celui qui goûte, celui qui mange. Top Chef, les quarts de finale, c'est pas au Camp Nou. C'est ici et maintenant, avec David, Mallory, Hitman et Adrien !