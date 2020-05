En direct : Top Chef, le dernier quart de finale

Qui rejoindra Mallory en demi-finale ? Réponse dès ce soir avec le dernier des 858 quarts de finale de Top Chef. Au programme : un plat à manger avec les doigts et la réalisation d'une tarte aux fruits moderne. Miam.

J'ai testé de mettresur mute pour voir. Et bah c'est toujours pas drôle.Promis, c'est ce soir le dernier quart de finale. Et si Mallory est déjà qualifié (Siuuuuuuuu !), il reste deux places pour les demies. Et ça se jouera sur une création que l'on peut manger avec les doigts et sur la réalisation d'une tarte aux fruits moderne. Pour rappel, Adrien et David ont déjà un ticket, tandis que Martin en a zéro. A priori on connaît la demi-finale vu qu'il ne reste que deux épreuves. Sauf qu'en cas d'égalité, il y aurait une ultime épreuve. Mouais, pas sûr qu'on aille jusque-là.Salut les cuistots vous allez bien ? J'imagine que oui car nous allons passer une soirée avec Adrien. Nous allons donc vivre une soirée passionnante.