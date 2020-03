En direct : Top Chef, épisode 6

Un an plus tard, nous y revoilà ! La brigade du chef Sarran va-t-elle arrêter l'hémorragie ? Les minots de Paul Pairet vont-ils enfin perdre une épreuve ? Philippe Etchebest va-t-il enfin avouer qu'il s'appelle en réalité Pascal Dupraz ? Préparez vos fourchettes, place à la C1 de la cuisine.

SALUT LES MUSCLÉS ! Comment ça va ? On s'est remis du France-RFA d'hier ? Ce soir, autre pays, autre ambiance, autre four : on se retrouve pour l'épisode 6 de cette saison 2020 de Top Chef, l'émission où Kévin Lejeune serait plus fort que Kevin Keegan. Cette fois encore, on va beaucoup "", probablement entendre le mot "cromesquis" et, si on a un peu de chance, on verra même quelqu'un se couper à la mandoline. On croise les doigts ! Vous verrez, c'est aussi beau qu'un tacle d'attaquant.