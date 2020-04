En direct : Top Chef, épisode 10

Dégagez Cyril Lignac et ses spaghettis bolognaise, Top Chef accueille ce soir Pierre Gagnaire, seize étoiles au Michelin, pour le grand retour de la Boîte Noire. Sortez les couteaux, ça va saigner.

Les enjeux du soir sont simples les amis : faire honneur au roi Pelé. Pierre Gagnaire, un gus qui facture 16 étoiles au Michelin, s'avance sur la pelouse de l'émission en ayant concocté un plat SPÉCIALEMENT CRÉÉ POUR LES CANDIDATS, qu'ils devront goûter dans notre amie la Boîte Noire, avant de le reproduire à l'identique.En gros : il fait nuit, tu joues à colin-maillard, Ronaldinho te passe en dribblant et tu dois refaire la même chose. Tranquille.Et puis avant cela, on aura quand même le droit à l'épreuve de la dernière chance qui nous a été amputée la semaine dernière, avec le spectre d'un potentiel retour d'anciens candidats, parmi lesquels Justine. Tenez-moi la main on va y arriver, pas de raison d'avoir peur.Salut les grenouilles ! La frite ? Une fois n'est pas coutume, on se retrouve ce soir pour un petit Live des familles de la dernière fournée offerte par Top Chef, l'une des rares émissions à nous satisfaire encore de plus d'une heure de programme (HUMHUM KOH-LANTA). Là ça va être autre chose que les bouillasses de Cyril Lignac à 19h, vous allez voir.Alors en attendant, voilà la pire vidéo de l'humanité, juste devant le clip dequi commence par le pénalty de Grosso.