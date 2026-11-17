Une nouvelle journée de grève et de manifestations a lieu mardi en France à l'appel des syndicats de la fonction publique, appuyés par les organisations lycéennes et étudiantes dont le mouvement de contestation perdure depuis deux mois.

Les organisations syndicales, qui avaient déjà appelé à la grève pour le pouvoir d'achat les 29 septembre et 5 novembre derniers, réclament une hausse des salaires des fonctionnaires "au regard de l'inflation qui continue de progresser" et dénoncent le gel du point d'indice des agents publics.

La CFDT, qui attendait le résultat d'une rencontre vendredi avec le Premier ministre Sébastien Lecornu, s'est ralliée à l'appel en dénonçant des propositions "insuffisantes voire inexistantes" du gouvernement.

Des manifestants ont commencé à défiler en milieu de matinée dans plusieurs villes dont Nantes ou Marseille. A Paris, le cortège s'est élancé de la place de la Nation en direction de la place d'Italie.

La préfecture de police a interdit par arrêté tout rassemblement dans un rayon de 100 mètres autour de dix lycées et cinq sites universitaires de la capitale jusqu'à vendredi.

VOICI LES PRINCIPAUX DÉVELOPPEMENTS :

17h07 - Quelque 28.000 personnes ont défilé dans la capitale, selon la préfecture de police, qui fait état d'une situation calme à 17h00.

La tête de cortège est arrivée place d'Italie à Paris, ajoute-t-elle.

16h40 - Le tribunal administratif de Paris a suspendu l'interdiction de rassemblements prise par la préfecture de police "dans un rayon de 100 mètres" autour de certains lycées et campus universitaires de la capitale, selon plusieurs médias.

16h10 - La préfète de police de Marseille indique avoir pris un arrêté d’interdiction des manifestations aux abords de certains établissements scolaires à Marseille et à Aix-en-Provence dans un périmètre de 100 mètres, à partir de mercredi 06h00 jusqu'à vendredi 19h00.

"Cette décision vise avant tout à garantir la continuité pédagogique et à permettre aux élèves et étudiants de passer leurs examens dans des conditions sereines", indique la préfecture de police de Marseille.

"Les élèves qui souhaitent se mobiliser et rester à l’extérieur des établissements peuvent le faire, dès lors que cela se déroule dans le respect de l’ordre public, comme l’a été la manifestation de ce jour par exemple. En revanche, ils ne peuvent empêcher ceux qui souhaitent reprendre les cours de le faire."

15h50 - "La coordination nationale lycéenne appelle à une prochaine date de grève le 26 novembre", annonce Coppélia Moreau, membre du comité de mobilisation de l'Interfac Île-de-France, sur BFMTV.

15h48 - La préfecture de police annonce sur X que 4.023 contrôles préventifs ont été effectués à 15h00 à Paris, ajoutant que le cortège "avance dans le calme".

14h45 - "On note que concernant les jeunes, la répression se durcit, le divorce est de plus en plus grand entre la parole officielle et les gens", estime face aux journalistes Jean-Luc Mélenchon, leader de La France insoumise, présent dans le cortège parisien.

"Je pense que ceux qui se prêtent à ce jeu (…) font une erreur parce qu’ils créent un divorce et un ressentiment avec la jeune génération", ajoute-t-il.

14h35 - Le cortège parisien s'est élancé en direction de la place d'Italie.

13h15 - Au départ du cortège parisien place de la Nation, la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet se félicite devant la presse d'une forte participation à l'appel aux grèves et manifestations malgré "l'opération pièces jaunes" du gouvernement, par allusion au coup de pouce sur le smic et d'autres mesures annoncées par l'exécutif ces derniers jours.

"Pour la 11e journée consécutive, nous sommes toujours là", dit-elle. "Vous avez essayé la répression, les vacances, la pluie, la division syndicale, l'enfumage. Nous sommes toujours là. (...) Ce que nous constatons, c'est qu'ils sont beaucoup plus fatigués que nous, en face."

Sophie Binet appelle le gouvernement, le patronat et les groupes parlementaires des candidats à la présidentielle à agir pour augmenter les salaires et les moyens de la fonction publique. Elle invite à poursuivre la mobilisation le 19 novembre pour la défense du pouvoir d'achat des retraités, le 21 novembre avec des actions dans tous les pays européens et le 28 novembre pour "un raz-de-marée féministe" "car les premières victimes de la crise du pouvoir d'achat, ce sont les femmes".

"Nous venons encore une fois de franchir une étape décisive. Rien ne nous arrêtera", conclut-elle. "La seule chose qui peut mettre fin au mouvement, c'est la réponse aux revendications. (...) L'argent, il y en a dans les caisses du patronat."

12h07 - Les organisateurs de la manifestation de Marseille annoncent 80.000 participants, la préfecture de police estimant pour sa part leur nombre à 4.900.

11h40 - Le ministère de l'Education nationale fait état d'un taux de grévistes de 3,14% pour les académies hexagonales et la Réunion. Ce taux s'élève selon lui à 3,85% dans le primaire, à 4,51% dans les collèges, à 3,28% dans les lycées d'enseignement général et technologique et à 2% dans les lycées professionnels. Il s'établit en moyenne à 3,76% chez les enseignants et 9,28% chez les personnels de vie scolaire.

08h45 - Interrogé sur Sud Radio, le porte-parole du gouvernement Mathieu Lefèvre défend les "réponses très concrètes" apportées vendredi aux syndicats par le Premier ministre Sébastien Lecornu, avec "une augmentation des points pour les plus petits salaires, aucun fonctionnaire en dessous du SMIC et des hausses de rémunération qui peuvent aller jusqu'à 650 euros brut pour plus de 1,3 million d'agents, soit un quart des agents de la fonction publique".

"Dans le respect de la sincérité, à la fois de la sincérité budgétaire - compte tenu des marges de manœuvre qui sont les nôtres -, de la sincérité politique - il ne vous a pas échappé que nous n'avons pas de majorité à l'Assemblée nationale - et de la sincérité calendaire, puisqu'il ne nous reste que quelques mois pour apporter des réponses concrètes aux Français, on fait des promesses qu'on est capable de tenir envers les Français. C'est ça, la marque de fabrique de Sébastien Lecornu."

07h50 - "Il aurait fallu que le gouvernement réponde à nos revendications immédiatement. Le problème, c'est qu'avec ce gouvernement, c'est trop tard et trop peu", déclare sur RMC Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. "Il y a une colère sociale inédite, la seule réponse qu'on a, c'est cinq euros en plus par mois sur le SMIC. Franchement, le compte n'y est pas."

Invitée à commenter un message diffusé par Emmanuel Macron sur X, dans lequel le président de la République reconnaît des "erreurs", Sophie Binet déclare que "des mea culpa", "il en fait tous les ans et il n'en tire aucune conséquence" en refusant notamment "obstinément de changer sa politique économique au service des plus riches".

"Le bilan en France, c'est l'explosion des inégalités, il n'y a jamais eu autant de milliardaires, qui n'ont jamais été aussi nombreux et aussi riches, et il n'y a jamais eu autant de pauvres", conclut Sophie Binet.

07h30 - Sur son site internet, la SNCF prévoit un trafic "faiblement à fortement perturbé" pour les TER dans plusieurs régions et pour le RER D en région parisienne. La circulation des TGV ne sera pas affectée, ajoute-t-elle.