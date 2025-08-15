EN DIRECT-Le sort de l'Ukraine entre les mains de Trump et Poutine réunis en Alaska

Donald Trump et Vladimir Poutine doivent se rencontrer ce vendredi en Alaska pour un sommet sur l'Ukraine aux retombées incertaines.

Les deux hommes, qui ne se sont pas rencontrés depuis 2018, doivent se réunir à partir de 11h00 heure locale (19h00 GMT) sur une base militaire américaine, sans Volodimir Zelensky et sans représentation européenne.

L'accord de cessez-le-feu en Ukraine que souhaite obtenir le président américain reste incertain, mais une proposition du président russe sur le contrôle des armements pourrait permettre aux deux dirigeants de sauver la face en repartant avec un compromis.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

13h30 - Le président français Emmanuel Macron s'est entretenu avec Volodimir Zelensky, a fait savoir l'Elysée.

"Ils ont convenu de se voir au moment où ce sera le plus utile et efficace, après donc la rencontre d'Alaska et en fonction de l'agenda", a-t-on fait savoir de même source.

13h05 - Le secrétaire d'Etat américain Marc Rubio, le directeur de la CIA John Ratcliffe et le secrétaire au Trésor Scott Bessent accompagneront le président Donald Trump en Alaska, fait savoir la Maison blanche.

13h03 - "HIGH STAKES!!!" ("ENJEUX MAJEURS!!!") écrit le président américain Donald Trump sur son réseau Truth Social à quelques heures de sa rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine.

(Bureaux de Reuters)