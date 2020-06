En direct : la finale de Top Chef

Adrien ou David ? David ou Adrien ? Deux cuistots, deux façons de voir le monde, deux coupes de cheveux, aussi. Le meilleur cuisinier de l'histoire du confinement va être sacré ce soir après six mois d'émission - et mille ans ressentis -, et un gros gueuleton organisé au Georges V. Allez, on embarque pour la der'.

Salut les p'tits clous de girofles ! Ça farte ?Bon, déjà, si vous êtes là, c'est que vous avez refusé Napoli-Juve et City-Arsenal, donc motivés. On est entrece soir. Autre cracks : Adrien et David s'affrontent pour le titre de Top Chef 2020 au terme d'un dîner grandiose dans les cuisines et salles du Georges V, et la fameuse cérémonie des couteaux. Pas ceux qui se mangent hein, ceux qui coupent.