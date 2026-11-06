En direct : La deuxième liste de Zidane

Le deuxième rassemblement de l'ère Zinédine Zidane est en ligne de mire. Le sélectionneur de l'équipe de France annoncera sa liste à 18 heures, à quelques jours de retrouver l'Italie et la Belgique. Avec ou sans Ludovic Ajorque ?

12h00 : IL REVIENT ! On avait quitté Zinédine Zidane le 5 octobre au Stade de France, on le retrouve un mois plus tard pour l’annonce de sa deuxième liste. Qui seront les élus ? On le saura à partir de 18 heures !

Par Quentin BALLUE pour SOFOOT.com