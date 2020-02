En direct : la der de Faites entrer l'accusé

Il n'y a pas que Omar Daf qui savait manier l'art de la découpe du côté de Montbéliard à la fin des années 90. Il y avait aussi "Mohammed Faleh, le tueur à la hache". Cette histoire est racontée ce soir dans l'ultime épisode de Faites entrer l'accusé diffusé sur France 2.

22h30 : Bonsoir les faits-diverix,



Alors que RMC Story a racheté les droits de l'émission, France 2 diffuse ce soir le dernier épisode inédit de Faites entrer l'accusé.



Presque 20 ans après la diffusion du premier épisode, on ne pouvait pas rater ce grand moment de télévision. Préparez les tifos pour Christophe Hondelatte, Frédérique Lantieri et l'immense Dominique Rizet.



Ça commence à 22h55. Et on va faire connaissance avec Mohamed Faleh, aka le tueur à la hache.