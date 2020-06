En direct : l'allocution du président Macron du 14 juin 2020

Bon, si nous sommes ici réunis, c'est parce que le patron va se faire une nouvelle téloche dans quelques minutes. Danset, ils se dit que M. Macron va nous faire un petit débriefing des dernières semaines, nous dire qu'on a été sages et sympas comme tout d'être resté enfermés, que la suite devrait nous permettre de retrouver encore un peu plus de liberté dans nos activités et nos mouvements, mais qu'il faut aussi rester prudent. Il ne s'agirait pas de faire une nouvelle révolution dès demain et se soulever contre l'autorité, si vous voyez ce que je veux dire...Comment ça se passe votre nouvelle vie ? Je vous vois d'ici : vous avez passé votre week-end à vous empiffrer de cacahuète en terrasse et à votre prendre des boules sur les orteils. Ou alors vous êtes sortis pour défendre des droits civiques. À moins que vous soyez toujours un citoyen modèle et que vous vous êtes juste contentés de matchs espagnols à la. Chacun son choix.