So Foot • 18/09/2020 à 21:02

En direct : Koh-Lanta, les quatre terres épisode 4

Spoiler : l'Olympique Lyonnais va gagne 1-0 contre Nîmes sur une but de Cherki. Maintenant que vous savez ça, vous pouvez venir regarder Koh-Lanta avec nous.

J'aime tellement l'équipe de l'est que même lors de la météo je ne regarde que les températures de là-bas. Alors que j'habite à 300 bornes de Metz. Cela n'a aucun sens.Salut les fous vous allez bien ? J'imagine que oui car c'est vendredi. Et qui dit vendredi, dit Koh-Lanta. Donc bonheur. Alors prenez vite votre compote et installez-vous confortablement, ça va être beau.