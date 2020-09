En direct : Koh-Lanta, les quatre terres épisode 3

Spoiler : il va y avoir 1-1 entre Bordeaux et Lyon. Hwang ouvre le score et Memphis égalise en seconde période. Maintenant que vous savez tout ça, vous n'avez pas d'excuse pour ne pas regarder Koh-Lanta et venir en discuter ici. Un live dédié à Bertrand-Kamal.

Heureusement que l'immense Laurent Mariotte est là pour nous redonner le sourire. Et pour nous donner faim surtout avec sa focaccia.Salut les fous vous allez bien ? J'imagine que c'est mitigé. Heureux de retrouver un nouvel épisode de Koh-Lanta, mais triste de la disparation de Bertrand-Kamal. En tout cas c'est mon cas et on va commencer par envoyer nos condoléances et beaucoup de force aux proches de Bertrand-Kamal.